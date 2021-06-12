بـ«نيو لوك» جديد.. زينة تشارك متابعيها برسالة غامضة: هخاف على زعلك إزاي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة زينة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، برسالة غامضة تفاعل معها جمهورها في تعليقاتهم، كما ظهرت بـ«نيو لوك» جديد في الصورة.

وظهرت «زينة» بـ«نيو لوك» مختلف وعلقت قائلة: «يا ابني أنا ما بعرفش أخاف على مصلحتي.. هاخاف على زعلك إزاي أنت عبيط»، وأثارت الرسالة الغامضة مجموعة من تعليقات متابعيها.

وجاءت من ضمن التعليقات على رسالة زينة «في منتصف الجبهة والله.. سيبك إنتي إيه القمر دا.. شكلك قمر.. بجد الاستايل دا حلو عليكي أوي.. صدقتي في كلامك.. شكلك كدا أحلى كتير.. وطب إيه علاقة اللي كاتبة بالصورة الحلوة دي».

زينة في مسلسل كله بالحب

وكانت الفنانة زينة شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «كله بالحب»، وكان من بطولة أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

زينة تتنازل عن قضيتها ضد صحفي

وقبل فترة قررت زينة التنازل عن الدعوى القضائية التي أقامتها ضد أحد الصحفيين على وقع إساءته لها.

ونشرت زينة عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تفاصيل تنازلها عن الدعوى القضائية ضد الصحفي قائلة: «أحترم الصحافة المصرية ولا أنسى مواقفها الإيجابية معي طوال مشواري، وعندما انحرف أحد الصحفيين عن طريق الصواب، أقمت دعوى قضائية وأنصفني القضاء وانتهى إلى الحكم بسجن الصحفي المسئ لمدة عام».

وكشفت الفنانة زينة: «بعد تدخل الكاتبين الكبيرين نقيب الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي والأستاذ عادل حموده، قررت سحب الدعوى اعتزازا وتقديرا للكتاب الكبار ولكل الشرفاء في صحافة بلادي».

وكانت الفنانة زينة كشفت عن سبب اختفائها عن وسائل الإعلام: «أنا مش بعرف أمثل أو أكذب في البرامج عشان كده ظهوري كان بيخسرني مش بيكسبني.. الناس قالت مالها بتضحك كده ليه، مالها بتقول كلام وحش عن أصحابها، فلاقيت نفسي عمالة أخسر وأنا لسه بقول يا هادي».