الامارات | مع اقتراب الإجازة.. وجهات في دبي تقدم تجارب منعشة بعيداً عن حرارة الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب الإجازة.. وجهات في دبي تقدم تجارب منعشة بعيداً عن حرارة الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمتلك دبي الكثير من المقومات السياحية التي تجعلها وجهة مفضلة لكثيرين على مدار العام. ومع اقتراب الإجازة المدرسية تبحث العائلات على أماكن مميزة للاستجمام والترفيه وقضاء أوقات ممتعة.

وشهدت دبي خلال الفترة الماضية استئناف الكثير من الأنشطة الترفيهية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للوجهات ومناطق الجذب السياحي ومراكز التسوق، إلى جانب استضافة وتنظيم الفعاليات مع الحرص في الوقت ذاته على تطبيق جميع التدابير الاحترازية.

وفي فصل الصيف، تتيح دبي لزوارها وجهات داخلية مغطاة ومكيفة متنوعة في الإمارة لقضاء أوقاتٍ متميزة، بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة.

وتلبي دبي تطلعات العائلات والأطفال من جميع الأعمار، بفضل وفرة وجهاتها التي تقدم خياراتٍ لا حصر لها من التجارب الترفيهية وسط أجواءٍ منعشة وباردة، من حلبات التزلج الداخلية والمغامرات المائية إلى غيرها من المراكز الفنية والثقافية.

وتالياً قائمة من الوجهات المثالية التي تقدم تجارب مميزة للعائلات خلال موسم الصيف في دبي:

يوم استثنائي

يقدّم دبي مول أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، باقة من الأنشطة العائلية والتجارب الغامرة لجميع روّاده على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم، إلى جانب أكبر حوض مائي مغلق في العالم وحلبة تزلج مصممة وفقاً للمعايير الأولمبية، والتي توفر جلسات التدريب لتعزيز مهاراتهم في التزلج، وغيرها من المحطات التي تضمن للعائلات قضاء يومٍ استثنائي.

منتجع تزلج

يبرز سكي دبي في مول الإمارات الذي اختير كأفضل منتجع تزلج داخلي في العالم لمرات عدة كخيار مثالي لقضاء أجمل الأوقات، إذ يضم خمسة مسارات تزلج بأطوال ومستويات صعوبة متفاوتة تناسب مختلف المهارات، ويضم مدرسة تزلج داخلية تقدم دروساً خاصةً للمبتدئين والمحترفين تحت إشراف مدربين مختصين. كما توفر الحديقة الثلجية التي تمتد على مساحة 4500 متر مربع أنشطة التزلج والتزحلق والكرات القابلة للنفخ وألعاباً متنوعة بما فيها ماونتن ثريلر التي تأخذ الزوار في مغامرة حماسية على ارتفاع 150 متراً بسرعة تقدر بـ 40 كم/ الساعة. فيما تتيح الشاليهات المصممة على الطراز السويسري للصغار فرصة تذوق مشروبات الشوكولاتة الساخنة قبل الذهاب في رحلة ثلجية والتعرف على طيور البطريق عن قرب.

حيوانات وطيور

تدعو القبة البيئية ذا جرين بلانيت زوارها لاستكشاف أجواء الغابات الاستوائية، إذ تحتضن أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات والطيور. وتتيح للضيوف من جميع الأعمار عيش لحظات مميزة عند مشاهدة حيوانات الكسلان أو الليمور التي تتنقل بين الأشجار.

وتأخذ الغابة الخضراء الصغار في رحلة إلى البرية الأسترالية، فضلاً عن فرصة رؤية حيوانات الوالبي أو ثعابين السجاد.

وتتنوع التجارب الاستثنائية في ذا جرين بلانيت بين مغامرة التخييم في الغابة المطيرة والغوص بين أسماك البيرانا، وتسلم مهام حارس الحديقة ليوم واحد.

مناظر خلابة

يستطيع زوّار برواز دبي الاستمتاع بإطلالات بانورامية على دبي من داخل أكبر مبنى يأخذ شكل إطار في العالم بارتفاع 150 متراً وعرض 95 متراً على الأقل. ويأخذ هذا المعلم العائلات في رحلة مشوقة إلى ماضي الإمارة العريق، إذ يمكنهم استكشاف مراحل تطور دبي التي تحولت من ميناء تجاري صغير إلى مدينة عالمية مشهورة.

وتوفر منصة المراقبة الداخلية في برواز دبي مناظر استثنائية على المدينة القديمة من الشمال بما فيها خور دبي، وحي الفهيدي التاريخي، وكذلك دبي الجديدة من الجنوب بما فيها برج خليفة وغيره من الأبراج الشاهقة.

أوبرا وغموض

تُعد عروض دبي أوبرا خياراً لا يفوت للعائلات من عشاق التجارب الثقافية، إذ تستضيف الدار المصممة على شكل قارب شراعي تراثي مجموعة من العروض الكوميدية، وحفلات الروك والبوب والجاز، وأشهر المسرحيات حول العالم وغيرها من البرامج الفنية.

ويمكن أيضاً للزوار الذهاب في جولة إلى ما وراء الكواليس للتعرف على طابعها المعماري، وأسرار المسرح، ومشاهدة المنحوتات والأعمال الفنية المميزة ضمن الوجهة ومحيطها.

أمّا متحف الغموض في منطقة السيف، فيصحب روّاده في رحلة لا تنسى إلى عالم الخدع البصرية المذهل. فإلى جانب تجاربه التعليمية والتفاعلية، يحتضن المتحف غرفاً تأسر الأبصار، وتخدع الحواس، من بينها غرفة تحدي الجاذبية المائلة، والغرفة اللامتناهية وكذلك المقلوبة.

ويمكن للعائلات التوجه إلى نفق الدوامة الأول من نوعه في المنطقة، وهو عبارة عن أسطوانة دوّارة تأخذهم في مغامرة مليئة بالإثارة والتشويق.

منافسة

افتتحت صالة رول دي إكس بي Roll DXB أبوابها مؤخراً في ميناء راشد أمام عشاق التزلّج على العجلات على وقع أنغام الديسكو الكلاسيكية.

وترحب الوجهة بالمتزلجين من جميع الأعمار والمستويات، وتقدم خدمة تأجير الزلاجات، وكذلك دروساً تعليمية تتيح لهم تطوير مهاراتهم الأساسية وتعلم حركات راقصة.

فيما توفر متاهة جامبل التفاعلية والمغلقة للعائلات تجربة مفعمة بالتحدي والمنافسة، حيث يخوض المتسابقون مغامرات مشوقة تختبر قدراتهم الذهنية والمعرفية ومهارات حل الألغاز وقوة التحمل. وتقدم المتاهة أكثر من 20 تحدياً، ما يضمن للضيوف معاودة التجربة مراراً لحل الألغاز واستكشاف إمكانياتهم البدنية والذهنية.

وسيجد محبو الرياضات والأنشطة البدنية الترفيهية في الأماكن الداخلية المغلقة ما يلبي أذواقهم عند زيارة عالم دبي للرياضة، والذي يشكل محطة مثالية للاستمتاع بالتجارب الصيفية.

ويقدم المكان ببيئته الآمنة التي تلبي معايير السلامة مجموعةً من جلسات التدريب الرياضية والأكاديمية لمختلف الأعمار، وأيضاً مجموعة من الأنشطة بما فيها كرة القدم والسلة والكريكت وكرة الريشة وغيرها الكثير.



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