منها "المخدات والبطانيات".. 8 أشياء خطيرة يمكن أن تؤذي طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في بعض الأحيان يكون من الصعب التعرف على التهديد الذي يتعرض له الطفل من الأدوات المنزلية والوسائد والأغطية.

وهناك 8 أشياء خطيرة يمكن أن تؤذي طفلك يجب الانتباه إليها، وهي كالتالي كما أورد موقع "brightside".

1- الوسائد:

يقول الخبراء إن طفلك لا يستطيع النوم مع وسادة، ويجب أن ينام على سطح ثابت ومستوٍ وخالٍ من الوسائد والبطانيات وغيرها من الفراش الناعم حتى سن عام على الأقل، ويفضل أن يكون ذلك 18 شهرًا أو أكثر.

وهناك عدة أسباب لذلك، وأهمها أن الطفل يمكن أن يدفن وجهه عن طريق الخطأ في سطح ناعم أثناء نومه، وفي سن أكبر قليلاً، يمكنهم استخدام الوسادة كخطوة للخروج من سرير الأطفال، كما يمكن أن يصبح الحشو الموجود في الوسادة (الريش) مصدرًا لردود فعل تحسسية قوية.

2- جهاز الترطيب:

يعد جهاز الترطيب عنصرًا مفيدًا جدًا لغرف الأطفال نظرًا لأن الهواء الرطب له تأثير إيجابي على تنفس الأطفال وبشرتهم، ومع ذلك، إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح، فقد يتسبب هذا الجهاز في حدوث مشكلات، والمشكلة الأكثر شيوعًا هي الرطوبة والعفن.

ولمنع حدوث ذلك، يوصي أطباء الأطفال بدمج جهاز ترطيب الهواء مع جهاز يقيس الرطوبة، والمعروف باسم مقياس الرطوبة، بدلاً من ذلك، يمكنك شراء جهاز به hygrostat مدمج سيساعدك على مراقبة مستوى الرطوبة.

3- الألعاب المغناطيسية:

تجذب الحروف الملونة والألعاب المغناطيسية انتباه الأطفال، ولكنها قد تكون خطيرة حقًا، خاصةً إذا لم يتم تثبيت المغناطيس بشكل صحيح داخلها.

وبدون إشراف، يمكن للطفل أن يبتلع هذه الأجزاء الصغيرة بسهولة، وفي حالة ابتلاعها، قد تتماسك بقوة كافية لإحداث أضرار خطيرة تهدد الحياة في الجهاز الهضمي.

ولتجنب هذا الخطر الخطير على صحة الطفل، لا تتركه بمفرده مع مثل هذه الألعاب وراقب طفلك عندما يلعب ولا تشترِ مجموعات كبيرة من الألعاب المغناطيسية، حيث سيكون من الصعب ملاحظة ما إذا كانت بعض أجزاء منها قد اختفت.

4- مصدات سرير الأطفال:

على الرغم من حقيقة أن مصدات سرير الأطفال تحظى بشعبية كبيرة ويعتقد الآباء الصغار غالبًا أنها تحمي الأطفال من الإصابات والكدمات، توصي منظمات سلامة الأطفال بعدم استخدام مصدات سرير الأطفال، لأنها تشكل خطر الاختناق تمامًا مثل الوسادة أو البطانية السميكة.

ويمكن أن تقيد وسادات سرير الأطفال تنفس الطفل إذا كان المصد بجوار أنف الطفل أو فمه، إلى جانب ذلك، يمكن للمصدات السميكة أن تمنع تدفق الهواء وتتسبب في ارتفاع درجة حرارة طفلك.

5- البطانيات والأغطية:

يتم تضمين البطانيات والأغطية في قائمة العناصر المحظورة لنفس الأسباب مثل مصدات سرير الأطفال والوسائد، حيث يمكن أن تؤدي إلى نقص الهواء واحتمال ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل.

6- ألعاب تعمل بالبطارية:

البطاريات عبارة عن جسم غريب نشط كيميائيًا، وفي حالة ابتلاعها، فإنها تحترق من خلال مريء الطفل في غضون ساعتين فقط، مما يؤدي إلى حدوث جراحة ومضاعفات صحية، وإذا تم وضع البطاريات في الأنف أو الأذنين، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى عواقب غير سارة، وبسبب هذه المخاطر، يجب ألا تكون البطاريات في أيدي الأطفال، وبالنسبة للألعاب والأجهزة التي تعمل بالبطاريات، تأكد من أن البطاريات مؤمنة بأمان داخلها وأن الطفل لا يستطيع الوصول إليها.

7- أثاث غير مستقر:

يجب تأمين أثاث غرفة الطفل بأمان لتجنب الحوادث، وليس فقط قطع الأثاث الكبيرة مثل الخزائن وخزائن الملابس، والتي سيرغب الطفل في الصعود عليها، ولكن أيضًا عن المرايا الأرضية بالإضافة إلى أجهزة التلفزيون وغيرها من المعدات التي يمكن أن تنقلب بسهولة، ولتقليل المخاط، اختر أثاثًا منخفضًا بقاعدة عريضة صلبة، واستخدم جميع أنواع حوامل الحائط ولا تترك الألعاب أو الأشياء الجذابة الأخرى فوق الأثاث التي قد تجعل طفلك يرغب في التسلق عليها.

8- الشموع المعطرة ومعطرات الجو:

الشموع المعطرة ومعطرات الجو تحتوي على مواد كيميائية، وإذا لم يكن هناك دوران كاف للهواء، فيمكن أن تهيج الجهاز التنفسي، حتى عند البالغين، خاصةً المعرضين للحساسية والربو، لذلك، يُنصح عمومًا بتجنب استخدام المنتجات العطرية داخل بيئة نومه.