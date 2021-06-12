منها حب الشباب.. علامات تعني تناولك الكثير من السكر دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

السكر طعمه جيد، ويحب معظمنا التفكير في المذاق الذي لا يُنسى للحلويات المفضلة، ولكن فإن ما قد يبدو كمتعة بريئة هو في الواقع سبب العديد من المشكلات الصحية المعقدة عندما نستهلكها بكميات كبيرة.

وسنعرض لكم في السطور التالية العديد من العلامات التحذيرية التي يقدمها لك جسمك والتي تشير إلى أن الوقت قد حان للابتعاد عن الأشياء الحلوة، وذلك وفقا لما ذكر موقع "Brightside".

1- آلام العضلات والمفاصل:

قد تكون إحدى الإشارات العديدة التي يستخدمها جسمك لتحذيرك من العمليات الالتهابية التي تحدث في الداخل، إن الكميات العالية من السكر في نظامك الغذائي تجعل الخلايا المناعية تفرز رسلًا للالتهابات في دمك تحاول تكسير المنتجات النهائية المتقدمة للجليكشن، أو البروتين المرتبط بجزيء الجلوكوز.

كلما زادت كمية السكر الذي تتناوله، تظهر منتجات نهائية أكثر تقدمًا للجليكيشن، مم يؤدي إلى إرسال المزيد من الرسائل الالتهابية لكسر الدورة، يمكن أن تؤدي هذه السلسلة المتتالية من التفاعلات الكيميائية الحيوية في النهاية إلى التهاب المفاصل وإعتام عدسة العين وأمراض القلب وضعف الذاكرة أو تجعد الجلد.

2- اشتهاء الحلويات والأطعمة السكرية الأخرى:

تتم معالجة السكر بسرعة كبيرة، ما يجعلك تشعر بالجوع على الرغم من حقيقة أنك أكلت الكعك قبل ساعة واحدة فقط.

في الواقع، يُعرف السكر بإفراز الدوبامين، على غرار ما قد تشعر به عند استخدام العقاقير المسببة للإدمان، يتم إطلاق الدوبامين الناقل العصبي بواسطة الخلايا العصبية في هذا النظام استجابة لحدث مجزي، تشتهر هذه المادة الكيميائية بالذات بإبقائنا في حالة مزاجية جيدة.

يرى المخ السكر كمكافأة، وكلما زادت كمية التي تتناولها، زاد اشتهاء جسمك به، إنها حلقة مفرغة وإدمان، بالإضافة إلى ذلك، لن يشعرك الطعام الغني بالسكر بالشبع لأنه لا يحتوي على أي عناصر غذائية مفيدة.

3- ارتفاعات وانخفاضات الطاقة:

الجلوكوز مسؤول عن إمداد الجسم بالطاقة، ولهذا من المهم جدًا الحفاظ على مستوى السكر في الدم عند المستوى المناسب، قد يؤدي أي انحراف عن هذا إلى الطاقة على مدار اليوم، عندما تأكل الحلويات، يفرز البنكرياس الأنسولين للمساعدة في جلب الجلوكوز إلى الخلايا، ما يتركك في حالة اندفاع من الطاقة، بمجرد انتهاء الدورة، تشعر أن مستوى الطاقة ينخفض لأن جسمك يريد المزيد من السكر.

للحفاظ على مستويات الطاقة لديك، تجنب تناول الحلويات والوجبات الخفيفة غير الصحية، بدلاً من ذلك، اختر البروتينات الخالية من الدهون، احصل على طاقة حقيقية لجسمك من الأطعمة الصحية، لن يتسبب هذا المستوى المتساوي من السكر في الدم في حدوث طفرات وانخفاضات في الطاقة.

4- التهابات الجلد المستمرة:

تتسبب الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف في ارتفاع مستويات الأنسولين وبدء عملية التحلل، أو ارتباط السكر بجزيئات البروتين، بمجرد دخول الجلوكوز إلى الدم، فإنه يطلق سلسلة من العمليات الفسيولوجية المعقدة التي قد تسبب في النهاية الالتهابات ومشاكل الجلد، يمكن أن يؤدي زيادة الأنسولين في النهاية إلى زيادة نشاط الغدد الدهنية في بشرتك وتنشيط العمليات الالتهابية.

هذا يعني أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر يرتبط بزيادة مخاطر ظهور حب الشباب، إذا كانت بشرتك الجامحة تزعجك ولا يبدو أن أيًا من العلاجات الطبية تساعدك، فحاول تغيير عاداتك الغذائية، نحن لا نصر على قطع السكر من حياتك تمامًا، ولكن قد ترغب في استهلاك عدد أقل من الأطعمة التي تحتوي عليه.

5- زيادة الوزن:

إحدى العلامات الأكثر وضوحًا للإفراط في تناول السكر هي زيادة الوزن. عادة ما تخزن الوجبات الخفيفة والحلويات أرطال في الجزء الأوسط من جسمك، يزيد ارتفاع مستوى السكر من إنتاج الأنسولين الذي يخزن الدهون الزائدة في بطنك بدلاً من أي مكان آخر.

6- تسوس الأسنان:

الأطعمة الحلوة تعزز بشكل لا جدال فيه تكوين التجاويف وتسوس الأسنان، ومع ذلك، ليس السكر هو الذي يجعل أسنانك تتعفن، بل هي بقايا الأطعمة المتبقية على الأسنان بعد تناولها، إذا لم يتم هضمها بشكل صحيح، فإن بقايا الطعام تسبب ظهور البلاك على أسنانك، يؤدي إلى تآكل السطح الصلب للسن مما يؤدي إلى حدوث ثقوب