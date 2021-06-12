هل ترغبين في قص شعرك بالمنزل مثل المحترفين؟.. إليك 7 نصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قد يبدو قص شعرك في المنزل مهمة معقدة ومحيرة للكثير من الفتيات، في الواقع، أصبح هذا الأمر أكثر شيوعًا، حيث أصبح مصففو الشعر ينشرون نصائحهم عبر الإنترنت لتوجيه العملاء قبل الإقدام على هذه المغامرة، وعلى الرغم من أننا قد لا نكون ماهرين مثل المحترفين، فربما هناك القليل من التغييرات واللمسات التي يمكننا إجراؤها في المنزل لقص الشعر.

لذا نستعرض لكم في السطور التالية، بعض النصائح المفيدة في الحصول على أفضل قصات الشعر المنزلية، وفق ما أورد موقع "برايت سايت".

1- تجهيز الأدوات:

لا تغفلي هذه القاعدة الأساسية، قد يبدو هذا بمثابة نصيحة واضحة، حيث يمكن لأداة بسيطة كمقص غير حاد على سبيل المثال، يمكنها أن تتلف شعرك، لذلك من الأفضل أن يكون لديك مقص جيد بغض النظر عن نوع الشعر.

وتختلف الأداة المطلوبة باختلاف نوع شعرك، فعلى سبيل المثال، يعمل المشط ذو الأسنان العريضة بشكل أفضل على الشعر المجعد، بينما يعمل المشط الرقيق على الشعر الانسيابي، ويتطلب المزيد من الدقة، وينطبق الشيء نفسه على الأدوات التي يمكنك استخدامها للفصل بين خصلات الشعر بسهولة، ويمكن للمشابك أن تساعدك على تنفيذ عملك بدقة، عند ما ترغبين بقص شعرك المنسدل قليلاً فقط.

فيما يلي قائمة بالعناصر التي قد تحتاجها:

- مقص حاد

- أمشاط متنوعة.

- زجاجة رذاذ.

- منشفة.

2- التفكير فيما تريد القيام به وما يمكنك القيام به:

إذا كنت بحاجة فقط إلى تقصير تسريحة ذيل الحصان أو قص الأطراف المتقصفة، وكان شعرك انسيابيا، فإن قص القليل فقط يمكن أن يمنحك الحصول على نتيجة جيدة، مع الأخذ في الاعتبار أنه من الأفضل قطع نصف سنتيمتر أقل مما كنت تفكر فيه، بهذه الطريقة سوف تبقين للمصفف الشعر الخاص بك طولاً كافياً للخصلات يعمل عليه في حال حدوث خطأ ما.

وإذا كان لديك قصة شعر ذات طبقات، أو شعر مموج أو مجعد، وترغبين في اعتماد تسريحة أكثر انفتاحاً وحيوية، فابدئي بتحليل قصة شعرك الحالية واتجاهات خصلاتك.

وإن كنت تفكرين في القيام بتغيير جذري، فخذي وقتاً كافياً للتمعن في قرارك قبل تنفيذه، ثم تقييم ما إذا كنت تمتلكين المهارات أو الجرأة الكافية للقيام بذلك بنفسك، وإذا قررت أن تفعلي ذلك، فاختاري القصة التي تناسبك، بدون أي مقارنة مع تسريحات فتيات أخريات، ضعي في اعتبارك أيضاً أن بعض القصات قد تتماشى بشكل أوضح مع نوع شعرك أو شكل وجهك أو حتى حجم جسمك.

3- إذا لم يكن لديك طبقات يمكنك تقصير شكل ذيل الحصان:

ابدئي بتمشيط شعرك بشكل صحيح، للتأكد من عدم وجود أي خصلات معقدة عند القص، جربي تقنية التمشيط العادية، ولكن حاولي أيضاً الانحناء وتسريح شعرك من الخلف إلى الأمام، للتخلص من أي تعقد في الجزء الخلفي، ثم اجمعي شعرك على شكل ذيل الحصان.

وبعد ذلك، استخدمي المسطرة كأداة لتحديد المقدار الذي تريدين قطعه، مع الاستعانة بأصابعك أو مشبك الشعر لتحديد موضع القص، ومرة أخرى نذكرك أن قص القليل فقط قد يفي بالغرض.

واستخدمي المقص للقطع بشكل أفقي، في الحالة العادية، ولكن في حالة وجود الكثير من الشعر الجاف والنهايات المتقصفة، فمن الأفضل اعتماد تقنية قص النهايات، لتفادي قطع الأطراف بحدة.

4- إذا كان شعرك على شكل طبقات فاسحبي خصلة أمامية لاعتمادها كدليل:

بعد أن قمت بتمشيط شعرك، وتأكدت من خلوه من العقد، وقمت أيضاً بتحليل الحركة الطبيعية التي أنشأتها طبقات خصلات شعرك المتراكمة، ابدئي بالطبقة الأمامية، وقسميها لتسحبي خصلة وتلفيها لخلق تأثير طبيعي أكثر، ثم استخدمي أصابعك واضغطي شعرك لتحديد الطول الذي تريدين الاحتفاظ به.

5- اعتمدي على القص بشكل مائل لخصلات انسيابية وبشكل أفقي للحواف الحادة:

سيساعدك استخدام المقص بزاوية مائلة على إنشاء تأثير طبيعي لشعرك، وكذلك قص الشعر المتموج بشكل أكثر فعالية، لكن عند القيام بالقص أفقياً، فإنك تخاطرين بظهور طبقات مربعة الشكل، وبمجرد قص الخصلة الأمامية، سيكون لديك دليل تتبعينه في تحديد طول بقية الخصلات التي ستعملين عليها.

6- باستخدام القصة السابقة كدليل، قسمي شعرك إلى خصلات صغيرة لقصها:

يمكنك تقسيم شعرك إلى خصلات صغيرة باستخدام مشابك (أو أربطة مطاطية إذا لزم الأمر)، واتبعي طبقات شعرك كما هي بشكلها الطبيعي، وتذكري أن تقصي بزاوية مائلة.

7- قصي نهايات الشعر المزدوجة من الأسفل:

بمجرد الانتهاء من القسم الأمامي، يمكنك العناية بالأطراف المتقصفة والقطع الجافة، والخصلات الأقل كثافة، قد تتذكرين كيف ينتهي مصففو الشعر غالبًا باختيار أطراف شعرك لقصها، افعلي نفس الشيء عن طريق قص أطرافك بالمقص ، والتوجيه نحو الأرض، لتتبع اتجاه شعرك.