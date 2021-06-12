رقص وعناق ورومانسية.. مشاهد من زفاف محمد فراج وبسنت شوقي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك عقب احتفالهما بعقد قرانهما وزفافهما، ليلة أمس، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك وسط حضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن.

طبلة محمد فراج

وخلال الاستعدادات النهائية للعروس بسنت شوقي، ووضعها لمساتها الأخيرة قبيل عقد القران بلحظات، ظهر الفنان محمد فراج، وهو يرافقها داخل غرفة وضع الماكياج، ويمسك طبلة بين يديه، ويبدأ في الإيقاع بها على نغمات إحدى الأغنيات الشهيرة، وهو ما نال استحسان العديد من وراد مواقع التواصل الاجتماعي.

زفة على العجلة

وفاجئ الثنائي، الحاضرين بدخولهما في زفة بسيطة، حيث ظهرا على دراجة معا، على غرار المشهد الشهير للعندليب عبد الحليم حافظ وشادية خلال فيلم «معبودة الجماهير»، وذلك على نغمات أغنية «حاجة غريبة».

رقص فراج وبسنت

وتصدر العروسان المشهد بتأديتهما العديدمن الرقصات على نغمات الأغنيات المختلفة ما بين العربية والأجنبية والمهرجانات الشعبية، إذ بدت عليهما السعادة العارمة، ومشاهد الرومانسية، والقبلات المتبادلة.

رقص شقيقة بسنت شوقي

كما لفتت الفنانة الشابة داليا شوقي، شقيقة العروس، الأنظار إليها، وذلك خلال انسجامها الشديد على العديد من الأغنيات، وتفاعلها الكبير معها.

حضور نخبة من الفنانين

وخلال الحفل، حرص العديد من نجوم ونجمات الفن على الحضور، يأتي على رأسهم، أحمد حلمي، منى زكي، هنا شيحة، أسماء جلال، مايان السيد، يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، نجلاء بدر، محمد سلام، لقاء الخميسي، بشرى، غيرهم.

خطوبة محمد فراج وبسنت شوقي

يشار إلى أنه في عام 2019، أعلن الفنان محمد فراج خطبته من الفنانة بسنت شوقي، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وحرص حينها «فراج» على الظهور برفقتها خلال افتتاح المهرجان، إذ أنها شاركت في بطولة ذلك الوقت في فيلم «لما بنتولد».