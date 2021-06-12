ما الآثار الجانبية لإفراط الأطفال في تناول المانجو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعد المانجو من أكثر الفواكه الصيفية التي يعشقها الكثير من الأطفال، لما لها من مذاق لذيذ، فضلا عن احتوائها على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة لصحة الجسم، لكن على الجانب الآخر، يسبب الإفراط في تناولها العديد من المشاكل والمضاعفات لصحة طفلك مثل: السمنة، والنزلات المعوية.

وفي التقرير التالي يوضح الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365"، الآثار الجانبية للإكثار من تناول المانجو للأطفال.

- بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكريات، لذا يسبب الإفراط في تناولها زيادة الوزن، والسمنة.

- يساعد تناولها في شعور الطفل العطش، وبالتالي الرغبة الشديدة في تناول المياه والسوائل، ما يعزز الإصابة بالإسهال.

- يؤدي شرائها من أماكن غير موثوق بها، إلى تعرضها للتلوث والميكروبات، ما قد يسبب الإصابة بالنزلات المعوية.

- في بعض الأوقات، يتم رش ثمار المانجو بالمبيدات قبل حصادها، لذلك إهمال غسلها جيدا، يمكن أن يسبب التسمم بالمبيدات.

- كونها غنية بكمية وفيرة من السكريات، لذا يؤدي تناولها الإصابة بالانتفاخ، وآلام المعدة، فضلا عن الإسهال.

- يؤدي استهلاكها بصورة خاطئة إلى الإصابة بالحساسية لدي بعض الأطفال.

ونصح استشاري طب الأطفال في نهاية حديثه، بضرورة مضمضة الطفل بعد تناول الفواكه، نظرا لأن ترسب الفاكهة بما تحتويه بنسبة عالية من السكريات، يمكن أن يسبب تلوث الأسنان واللثة.