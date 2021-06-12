5 أسباب للشعور بالإرهاق والتعب في فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع ارتفاع درجات الحرارة، قد يشعر البعض بالإرهاق، فلماذا يجعلنا الطقس الحار نشعر بالتعب والهمدان؟ هذا ما يوضحه موقعي"express".

- يعود السبب الأساسي إلى مدى صعوبة جسمك في العمل للحفاظ على درجة حرارتك.

- خلال فترات التعرض للشمس، يتعرض جسمك لضغط متزايد لتنظيم درجة حرارة جسمك، وعليه أن يعمل بجهد أكبر لتهدئة جسدك.

- في محاولة للحفاظ على درجة الحرارة الداخلية عند 37 درجة مئوية، يجب أن يعمل جسمك على تنفيذ عدد من العمليات.

- يوسع جسمك الأوعية الدموية للسماح بتدفق المزيد من الدم بالقرب من سطح الجلد للمساعدة في إطلاق الحرارة.

- يؤدي التعرق إلى زيادة معدل ضربات القلب وكذلك زيادة معدل الأيض.

وقالت الدكتورة ميشيل كيسي، المدير الطبي الإقليمي في Duke Health في نورث كارولينا لـ Live Science: " زيادة معدل ضربات القلب، ومعدل الأيض، يجعلك في النهاية تشعر بالتعب أو النعاس."

وتابعت، لمحاولة تجنب الشعور بالخمول في الصيف، تأكد من الحفاظ على رطوبتك، وابتعد عن شمس الظهيرة وحاول إبقاء غرفة نومك باردة للسماح بنوم جيد في الليل.

وللحفاظ على برودة غرفة نومك، تجنب فتح النوافذ عندما يرتفع الطقس خلال النهار وأبق الستائر مغلقة.