بريطانيا تحذر العالم من تفشي شكل جديد من «السل»: يشبه كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

عبر وزير الصحة البريطاني «مات هانكوك»، عن قلقه من التفشي المستمر لفيروس «جدري القرود»، وأيضًا ظهور شكل جديد من أشكال من السل المقاوم للأدوية في المملكة المتحدة، حيث إنه ينتقل عن طريق الرذاذ والعطس بطريقة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.

ونقلت صحيفة «جلوستر» البريطانية، تصريحات وزير الصحة البريطاني، التي وجه من خلالها نصائحه لجميع بلدان العالم قائلًا: «يتعين على جميع الحكومات في العالم التعامل مع حالات تفشي الأمراض، فقد تظهر في أي لحظة حالات مصابة مثل التي نتعامل معها في المملكة، سواء تفشي مرض جدري القرود في ويلز، أو حالات السل المقاوم للأدوية التي بدأت تظهر إصاباته في بريطانيا».

هل يفيد الأسبرين مرضى فيروس كورونا؟.. دراسة توضح

وأكد البروفيسور إيزابيل أوليفر، مدير خدمة العدوى الوطنية بوزارة الصحة البريطانية، في تصريحات للصحيفة البريطانية، أن الهيئة وشركائها حول العالم يعملون على متابعة ظهور حالات مصابة بمرض السل المقاوم للأدوية على نطاق واسع وإبلاغ المخالطين لمنع انتقال العدوى مستقبلًا.

ما هو مرض السل المقاوم للأدوية؟

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن السل المقاوم للأدوية، هو عبارة عن عدوى بكتيرية تنتشر عن طريق استنشاق قطرات صغيرة من سعال أو عطس شخص مصاب، ويشبه فيروس كورونا، كما أنه يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين وعلى أجزاء من الجسم، بما في ذلك البطن والجلد والعظام والجهاز العصبي، ومن أعراضه درجة حرارة عالية، صداع، آلام العضلات، آلام الظهر، تورم الغدد، قشعريرة، إنهاك، سعال دموي.

كانت وزارة الصحة في بريطانيا قد أعلنت عن تسجيل 8125 حالة إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لأول مرة منذ ما يقرب من 4 أشهر، حيث تضاعفت السلالة الهندية 3 مرات في أسبوع واحد، بينما بلغت أعداد الوفيات، بسبب تفشي السلالة الهندية في المملكة المتحدة 17 حالة.