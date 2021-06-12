بعد الشهرة.. أم نور توثق جلسة باديكير ومانيكير بدون حجاب.. وزوجها: اتحسدنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة كبيرة من الجدل، أثارتها سيدة على موقع «التيك توك» تُدعى «أم نور» عقب انتشار مقاطع فيديو لها، وهي تطهو من داخل غُرفة النوم الخاصة بها، بل وتقديمها وصلات رقص على المهرجانات الشعبية خلال تلك المقاطع ونشرها، بهدف التربح منها.

حياة مأساوية داخل منزل أم نور.. الحمام خارج الشقة وعشة فراخ في البلكونة «صور»

واليوم قررت «أم نور» التي اكتسبت شهرة واسعة من قبيل انتقادها، والسخرية من محتواها، الظهور في مقطع فيديو جديد لها دون حجاب، داخل أحد صالونات التجميل، وهي تقوم بجلسة «باديكير ومانيكير»، حيث تخلت عن الطرحة السوداء التي اشتهرت بها، وظهرت بالشعر الأصفر داخل الصالون.

زوج أم نور: اتحسدنا

الجدير بالذكر أن زوج السيدة، ويُدعى «رمضان» أشار إلا أنه عقب شهرة زوجته بسبب مقاطع الفيديو، بل وظهورهما في وسائل الإعلام مع الإعلامية ريهام سعيد، تعرضا للحسد، قائلًا خلال حديثه لـ «هُن»: «بعد ما اتشهرنا وطلعنا حصلها خُراج في ضرسها، وأنا كمان إعياء في رجلي، محدش سايبنا في حالنا».

قيمة ما تتربحه أم نور من مقاطعها

وبالتوازي مع المقاطع التي تبثها السيدة «أم نور» على «التيك توك» أُطلقت قناة باسمها عبر «يوتيوب» منذ أسبوع مضى، لإعادة نشر المقاطع ذاتها من خلالها، والتربح منها، بعنوان «فانز أم نور».

ووفقًا لموقع «سوشيال بليد» فإن القناة تتربح شهريًا من 69 دولارا، حتى 1001 دولار، ما يعادل بين 1085 جنيها وحتى 15 ألفا و700 جنيه مصري، في حين تصل أرباحها السنوية من 824 دولارا، وحتى 13200 دولار، ما يعادل بين 13000 جنيه وحتى أكثر من 207 آلاف جنيه مصري.