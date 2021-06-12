ما الفرق بين الحليب البقري والجاموسي.. وأيهما أفضل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر الحليب مصدرا جيدا للعديد من العناصر الغذائية، بالإضافة إلى أنه مفيد لصحة العظام، وله فوائد أكثر عند تناوله قبل النوم، على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أسرع وبعمق.

لكن هل تعلم ما لفرق في القيمة الغذائية بين الحليب البقري والجاموسي، وأيهما أفضل لصحة الجسم؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما ذكرته الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، وذلك عبر جروبها التوعوي "جت في اللقمة" بموقع "فيسبوك".

- محتوى الدهون:

يعتبر محتوى الدهون هو السبب في اختلاف القوام، حيث يحتوي البقري على نسبة منخفضة من الدهون، وهذا هو السبب وراء أن قوامه أخف من الجاموسي، ما يجعله أخف وزناً.

أما الحليب الجاموسي يحتوى علي نسبة مرتفعة من الدهون ما يجعل له قوام أثقل، وكما نعلم جميعاً أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يتم هضمه، ويظل لفترة أطول في المعدة، ما يجعلنا نشعر بعدم الراحة والثقل أحياناً.

- البروتين:

الجاموسي غني بالبروتين بالمقارنة مع البقري، إذ تجعل البروتينات الموجودة في الحليب الجاموسي من الصعب على الأطفال الرضع وحتى الكبار في السن هضمه، لذلك، إذا كنت تستند على محتوى البروتين فإن الخيار واضح وهو البقري.

- محتوى الكوليسترول:

يحتوي الجاموسي على نسبة أقل من الكوليسترول على الرغم من احتوائه على نسبة أعلى من الدهون، بالمقارنة مع الحليب البقري، وهو أمر جيد بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والسمنة.

- محتوى الماء:

يُطلق على البقري أيضاً الحليب المائي، لاحتوائه على نسبة أقل من المواد الصلبة بالمقارنة مع الجاموسي، إذ يحتوي البقري على 90% ماء، وبذلك يساعد في ترطيب الجسم.

- يمتلك الجاموسي قدرة أعلى للمساعدة في النوم بشكل أفضل وأسرع، بالمقارنة مع البقري وبالتالي، فإن كنت تريد الذهاب إلى النوم، فمن الأفضل تناول كوب من الجاموسي قبل ساعة من النوم.

- بفضل احتواء الحليب الجاموسي على نسبة أعلى من الكالسيوم، بالمقارنة مع البقري، ولكن مستويات البوتاسيوم والصوديوم أقل من الحليب البقري، وبذلك يعتبر مكمل طبيعي للأطفال.

مما سبق نستنتج أن اللبن الجاموسي فائدته الغذائية أعلى، لكن هضمه يأخذ وقتا في الجسم، وتناول أي منهما تبعا للحالة الصحية لكل فرد وما يحتاجه جسمه من عناصر غذائية.