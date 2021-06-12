هل طفلك يتناول الحلوى قبل الوجبة الرئيسية ؟.. إليك الفوائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد تفضيل الأطفال المتزايد للأطعمة والمشروبات الحلوة أمرًا شائعًا بين الأطفال الصغار في جميع أنحاء العالم.

ويعلم معظم الآباء أن الكثير من الأطفال يركزون على تلك الحلوى اللذيذة التي يحصلون عليها غالبًا بعد الطبق الرئيسي، ولكن تناول الحلوى قبل الوجبة الرئيسية قد يكون له في الواقع بعض الفوائد، التي نكشفها لكم وفق ما أورد موقع "برايت سايت".

- تحمل المسؤولية:

قد تكون الحلويات جزءاً مهماً من النظام الغذائي الصحي، وهي تسعد الأطفال كثيراً، وحينما يقدم أحد الأبوين طبق الحلوى للأطفال فإنه يساعد على تقليل أهميتها في أعينهم، وينتهي الأمر بأن تصبح جزءاً عادياً من الوجبة، بدلاً من أن تكون شيئاً مرغوباً لا يأكلونه إلا نادراً.

- خسارة الوزن الزائد:

وفقاً لنتائج إحدى الدراسات الحديثة، تبين أن تقديم طبق التحلية، بدلاً من تناوله بعد الوجبة الرئيسية، قد يؤدي إلى خسارة الوزن، حيث إن تناول المشاركين لطبق التحلية في بداية الوجبة، كان يجعلهم يتناولون كميات أقل من الطعام.

- اختيار أطعمة صحية أكثر:

أشارت أحد الأبحاث المنشورة في مجلة علم النفس التجريبي، إلى أن تناول الحلوى قبل الطعام قد يؤدي لنشوء عادات تناول طعام صحية أكثر، ويعود السبب في هذا إلى أننا عندما نتناول الوجبة الصحية أولاً، فهذا يجعلنا نتطلع لتناول الحلوى لكن، إذا عكسنا المسألة، وأشبعنا رغبة تناول الحلوى مقدماً، فإن هذا يجعلنا نتناول طعاماً صحياً أكثر وبكميات قليلة.

- تحسين الحالة المزاجية:

لا عجب أن الأشخاص ينتظرون وقت تناول الحلوى، لأنها تؤثر في المزاج تأثيراً إيجابياً، كما يمكن للأطفال أحيانًا إساءة التصرف أثناء تناول الخضروات قبل الطبق الذي يظل يشغل بالهم، وبالتالي، فإن تقديم التحلية أولاً قد يجعل وقت تناول الغداء أو العشاء أقل إرهاقًا، بالإضافة إلى ذلك تفيد إحدى الدراسات الحديثة أن من يفضلون الحلويات، غالباً ما يميلون إلى العاطفة والوودودين أكثر.