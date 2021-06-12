7 أشياء تحدث لكِ إذا توقفتِ عن وضع المكياج.. جربيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يكاد لا يخلو غرفة كل فتاة من المكياج الذي اعتدن على وضعه عند الخروج، لكن ماذا يحدث إذا توقفت المرأة عن وضعه؟ هذا ما نوضحه لكم وفقا لـ"brightside".

1- تصبح بشرتك أكثر مقاومة للتلف:

تحتوي بعض منتجات المكياج على مكونات قد تجعل الجزء العلوي من بشرتك جافًا ومتقشرًا، وعندما تتخلى عن وضعه تتحسن بشرتك بشكل كبير.

ويوصى الأطباء باستخدام الريتينول ليلاً لتجنب أي مخاطر لتلف الجلد من أشعة الشمس، العنصر الآخر هو الهيدروكينون، والذي يمكن العثور عليه في السيروم المخصصة للوجه التي تستخدم لجعل لون البشرة موحد، كل ما تحتاجه هو منتج جيد للعناية بالبشرة مع عامل حماية من الشمس.

2- تبدين أصغر سنا:

إذا ذهبت دون مكياج، قد تتذكرين نفسك كمراهقة، حيث تزعم إحدى الدراسات أن المكياج يجعل النساء في منتصف العمر يبدين أصغر سناً، لكن الشابات يبدين أكبر سناً مع تغطية وجوههن، علاوة على ذلك، يميل الناس إلى ربط استخدامه بمرحلة البلوغ، لذلك عندما نضعه، يعتقد الآخرون لا شعوريًا أننا أكبر سنًا مما نحن عليه بالفعل.

3- لا تخشى التصرف بشكل طبيعي:

عندما يكون الجو حارًا في الخارج، أو عندما تكون نشطًا ببساطة خلال النهار، فمن الشائع أن تتعرق بغزارة، إذا كان وجهك مغطى بالكامل بالمكياج، فإنه يصبح تحديًا حقيقيًا للحفاظ على كل شيء في مكانه طوال اليوم، ولكن مع الوجه الطبيعي، تستطيع أن تتصرفين بكل حرية دون الإحراج من أن يتم مسحه.

4- ينظر الناس أكثر إلى هويتك وليس ما ترتديه على وجهك:

في كثير من الأوقات نتعرض لمثل هذه المواقف عندما نزيل المكياج يستعجبون الناس ويتفاجأون بشخصياتنا الفعلية، لذلك، إذا صادف أن يُنظر إليك بشكل مختلف عندما نضع المكياج، فقد يساعدك أن تكون على طبيعتك في إيقاف هذه الأحكام على مظهرك الخارجي.

5- مظهرك الطبيعي يجعلك تبدو أكثر ودية:

تزعم نانسي إتكوف، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن الوجه الذي لا يحتوي على مكياج يبدو أكثر جدارة بالثقة بالنسبة للآخرين من الوجه الذي يحتوي على قناع تجميلي دراماتيكي، لذلك، من أجل كسب الثقة وإقامة علاقات ودية مع الآخرين، تبين أن المكياج عدو أكثر من كونه صديقًا.

6- تتلقى دفعة دائمة من الثقة بالنفس:

يقول علماء النفس إن المكياج ليس في الواقع حبة سحرية لتعزيز تقديرنا لذاتنا، نحن في الواقع نشعر بتحسن ليس بسببه، ولكن لأننا على يقين من أننا نبدو رائعين في عيون الآخرين، كما اتضح، كل ما يفعله الكونسيلر وأحمر الشفاه هو مساعدتنا على الشعور بمزيد من الثقة، لكن التأثيرات لا تدوم إلى الأبد.

7- الحفاظ على بشرتك بحالة جيدة:

بغض النظر عما إذا كانت منتجات المكياج رخيصة أو باهظة الثمن، فإنها تسد مسامك، وإذا كانت مسدودة بالفعل، فقد تحتاج إلى علاجات مختلفة لبشرتك، بما في ذلك زيارات لأطباء الأمراض الجلدية.

عندما يكون استخدامك له ًقليلاً، لن تحتاج بشرتك إلى الكثير من العلاجات، وفي معظم الحالات، لن تحتاجي إلى أكثر من الماء وغسول الوجه، فإن فوائد عدم وضعه لا تنطبق فقط على بشرتك، ولكنها أيضًا تريح محفظتك نظرًا لأنك لن تضطر إلى البحث عن منتجات إضافية.