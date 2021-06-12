"علشان متختاريش غلط".. علامات تحذرك من الشريك غير المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

المقابلات الأولى مع شريك حياتك المستقبلي تختبر رؤيتك، ويمكن أن تبدو إلى حد كبير مثل مقابلات العمل، فحاولي معرفة المزيد عن رفيقك المحتمل للتأكد من أنك تريد تطوير علاقة في المستقبل.

وإذا كان بإمكانك الاستماع بشكل صحيح والانتباه إلى التفاصيل الضرورية، فلن تحتاجين إلى أي أسئلة استقصائية، فقط لاحظي الموضوعات الأكثر شيوعًا في كلامه حتى تستطيعين تحديد شخصيته بشكل كاف.

ونعرض لكم علامات تحذيرية تشير إلى أنه الشخص "الغلط"، وذلك وفقا لما ورد في موقع "Brightside".

1- التكلم عن حبيبته السابقة:

العلاقات السابقة صعبة دائمًا، إذا أصبح التاريخ هو جلسة التحليل العميق للرجل وهذا ما يتكلم عنه فقط، فهذه علامة تحذير لكي فيبدو أنه عالق في آخر علاقة غرامية له ولا يستطيع نسيانها.

2- كثرة التكلم عن المال:

كل النساء ليس لديهن سوى إغواء رجل ثري واستخدام بطاقته الائتمانية، إذا استمر شريك حياتك بك في تكرار هذا وأن النساء تحبه من أجل ماله، فهو ليس من أجلك، قد يبرر كونه جشعًا بعض الشيء بهذه الطريقة، وقد يطلب منك أيضًا أن تثبتين باستمرار أنه ليس لديك أي دوافع من ناحيته من أجل ماله.

3- إظهار العضلات:

يريد شريك حياتك أن يبدو قويًا جسديًا أو رجوليًا معك كثيرًا، وعادة ما يخبرك عن بطولته ويستعرض عضلاته أمامك، قد لا يكون آمنا بما فيه الكفاية لكي ولمستقبلك، هذا لا يعني أنه سيكون عدوانيًا معك، لكن أنماط سلوكه يمكن أن تسبب مشاكل معينة.

4- الأطفال:

يتعلق الأمر بالرجل الذي يحب التحدث عن أبناء أخيه وأطفال الجيران وما إلى ذلك، كما أنه يشارك على الفور خططه لعائلة كبيرة خاصة به، ربما يريد فقط أن يبدو لطيفًا معك باستخدام الصورة النمطية التي تحبها كل النساء فجميعنا نريد الأطفال، أو أنه يخبرك بالحقيقة فالأمر متروك لكي في الاختيار.

5- يتحدث كثيراً عن الشكل:

تم بناء علامة التحذير هذه على التركيز المستمر على مزايا وعيوب المظهر الجسدي، من الأفضل تجنب العلاقة مع رجل يتحدث باستمرار عن الجمال الحقيقي، وأشكال الجسم، وما إلى ذلك، فهذا النوع معجب بكي فقط من أجل مظهرك.

6- عداء العالم:

عادة ما يقدم الأعذار لكل إخفاقاته أو مصائبه، واتهام كل من حوله بكل أخطائه، فهذا النوع من الرجال لا يتحمل المسئولية أبداً ودائماً ما يلقي اللوم على من حوله.