ممثلة مغربية تدخل في نوبة بكاء بعد تعرضها للتحرش من زميلها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت الممثلة المغربية نجاة خير الله، الجمعة، في نوبة بكاء شديدة خلال مؤتمر صحفي بالمغرب، تحدثت خلاله عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل زميل مهنتها الفنان طارق البخاري.

وكشفت نجاة خير الله، خلال المؤتمر الصحفي، أن «البخاري» حاول التعدي عليها جنسيًا أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية بأحد الفنادق بالمغرب، حيث فوجئت أثناء تغييرها ملابسها بالغرفة المخصصة لها، بالممثل طارق البخاري يقتحم غرفتها ويدفعها نحو السرير محاولا الاعتداء عليها جنسيا، وبحضور اللبيسة الخاصة بالفيلم المغربي والتي كانت شاهدة على الموقف.

كانت الفنانة المغربية نجاة خير الله قد خرجت على جمهورها ومتابعيها عبر موقع «فيس بوك»، مفجرة مفاجأة لهم، بعدما وجهت اتهامات لزميلها ومواطنها الفنان طارق البخاري بالتحرش بها لفظياً وجنسياً، وصلت إلى القضاء لمحاكمته.

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وكتبت «خير الله» عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مؤخرًا: «بسم الله والحمد لله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم… أعلم كل من يحبني و يصدقني القول ويثق بي ويساندني في محنتي، نساءً ورجالاً وهيئات حقوقية، أن شكايتي وبإذن الله تعالى قد أخذت طريقها إلى القانون المغربي النزيه ليبث فيها كجريمة (تحرش) شنيعة مورست في حقي لسنين وعاد منذ ثلاثة أيام مضت ليخنقني ونحن في هذا الشهر الكريم».

يشار إلى «نجاة خير الله» هي ممثلة مغربية ولها العديد من الأعمال الفنية منها فيلم «الوعد» مع النجم آسر ياسين، ومسلسل «كريمة» الخليجي، وحققت جائزة أفضل تشخيص نسائي في مهرجان مكناس للأعمال الدرامية في عام 2015.