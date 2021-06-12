مصدر يكشف سبب حذف محمد صلاح لصور زوجته من «إنستجرام»: خط أحمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارها نجم المنتخب الوطني المصري محمد صلاح، خلال الساعات الماضية، بعدما قام بحذف جميع صور زوجته «ماجي» من حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

فعلى الرغم من اعتياد «صلاح» لمشاركة متابعيه بالصور الخاصة التي تجمع بينه وبين زوجته، وبناته، إلا إنه قرر بدون سابق انذار حذف تلك الصور، ما وضع العديد من علامات الاستفهام حول هذا الأمر.

مصدر يكشف سبب حذف محمد صلاح لصور زوجته

وكشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، أن سبب حذف «صلاح» لصور زوجته من حساباته، هو محاولاته للحفاظ على الحياة الخاصة، بعدما تعرضت زوجته للعديد من التعليقات الهجومية، أو التنمر خلال الفترات الأخيرة، ما دفعه للحفاظ على حياته الخاصة والشخصية بعيدًا عن المتابعين، قائلًا: «صلاح عامل خط أحمر على أسرته».

سر تغيب زوجته عن عطلته الصيفية

وأشار المصدر خلال حديثه لـ «هُن»، إلى أن سبب غياب زوجة اللاعب عن مرافقته بعطلته الأخيرة التي قضاها في إحدى المنتجعات السياحية بالغردقة، هو ارتباطها ببعض الأعمال في إنجلترا، قبل أن تلحق به في مسقط رأسه منذ الأربعاء الماضي، وتواجدها بالفعل في منزل عائلته.

وعلمت «الوطن»، أن «صلاح»، كان يقضي معظم أوقاته بصحبة أسرته في الساحل الشمالي خلال شهر يونيو، واستمرت إقامته داخل المنتجع على مدار ثلاثة أيام متصلة.

وقالت مصادر إن محمد صلاح حجز مع عائلته فيلا خاصة في مكان هادىء داخل المنتجع السياحي في العلمين، مجهزة على أعلى مستوى وترى البحر من جميع الإتجاهات، وتحتوى على صالة جيم، وحمام سباحة خاص، وساونا، وحديقة خاصة، وجراج خاص، وعدد كبير من الغرف.