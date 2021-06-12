«زفة على العجلة ووصلة رقص».. لقطات من زفاف محمد فراج وبسنت شوقي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أكثر من 6 سنوات كانت المُدة التي شهدت على قصة الحب التي جمعت بين الفنان الشاب محمد فراج، وزوجته بسنت شوقي، قبل أن تُكلل بالخطبة في 2019، خلال تواجدهما على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي.

عامان من التأجيلات بسبب ظروف جائحة الكورونا، وانشغال «فراج» بأعماله الفنية، ليحتفل الثنائي اليوم بعقد قرانهم، وسط مجموعة من الأهل والأقارب وأصدقاء الوسط الفني.

حالة من البهجة ظهرت منذ الاستعدادات الأولى لعقد القران، بعد ظهور محد فراج بالـ «طبلة» وحتى عقد القران، بسبب ظهورهما في أجواء مختلفة، حيث اختاروا الزفة على الدراجة، والمشاركة في العديد من وصلات الرقص المختلفة.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أبرز لقطات زفاف محمد فراج وبسنت شوقي:

طبلة وقت المكياج

ظهر العروسان في المقطع الأول لاستعدادات عقد القران، بعدما انتهت «بسنت» من وضع المكياج الخاص بالاحتفال، بجانب «فراج» حرص على الطبل خصيصًا للأخيرة، بينما كانت أغاني المهرجانات الشعبية في خلفية المقطع.

زفة على العجلة

على غرار الراحلين عبدالحليم حافظ وشادية، بفيلم «معبودة الجماهير» قرر الثنائي أن تكون الزفة الخاصة بهما مختلفة تمامًا، حيث ظهرا على الدراجة سويًا، مع الأغنية الشهيرة «حاجة غريبة» في الخلفية.

حجاب في عقد القران

وفي ذات السياق، نشر «فراج»، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» المقطع الأول من عقد قرانه، على الفنانة بسنت شوقي.

وأظهر المقطع لحظة عقد قران الثنائي، وتوجيه المأذون النصائح للعروس، في إطار كلمات سهلة وسريعة.

وحرصت «شوقي» على ارتداء الحجاب خلال تلك اللحظة «عقد القران».

وصلات رقص مختلفة

وتشارك الثنائي في العديد من وصلات الرقص، عقب عقد القران مباشرة بين الحضور، وسط حالة كبيرة بين الاحتفاء بهما.

خطوبة محمد فراج وبسنت شوقي

يذكر أنه في عام 2019، أعلن الفنان محمد فراج خطبته من الفنانة بسنت شوقي، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وحرص حينها «فراج» على الظهور برفقتها خلال افتتاح المهرجان، إذ أنها شاركت في بطولة ذلك الوقت في فيلم «لما بنتولد».