لماذا يسمع البعض أصواتا مختلفة في الليل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أحيانا وأنت نائم تستيقظ فجأة على صوت من داخل منزلك، فتفتكر على الفور أن شخصًا ما دخل إلى منزلك أو يحاول اقتحام المنزل.

ولكن هناك 6 أسباب تجعل منزلك يصدر أصواتا مختلفة في الليل، كما أورد موقع "brightside".

1- شاهدت للتو فيلم رعب وتتخيل أشياء:

وفقًا لعلماء النفس، تمتلئ أدمغتنا بالخوف والضيق بعد مشاهدة فيلم رعب، حيث يتم تحفيز أجسادنا بالكامل ونتوقع هجومًا غير مرئي، ويشحذ تركيزنا الذهني ويرتفع الأدرينالين لدينا وتبدأ قلوبنا في الخفقان بسرعة.

2- فئران في المنزل:

الفئران لديها القدرة على التكاثر بأعداد كبيرة، وجدران منزلك مثالية لذلك إذا كنت قد لاحظت وجود ثقوب صغيرة على الألواح أو الجدران، فمن المحتمل أنك تؤوي الكثير منها.

لذا ما عليك القيام به هو جذبهم للخروج من مخبئهم بالطعام، كما يجب أن تجد المناطق التي تركوا فيها فضلاتهم ووضع مصائد مختلفة بالجبن أو زبدة الفول السوداني هناك، وعندما يشعرون بالجوع، سيخرجون وربما يأكلون الطُعم.

3- مسامير مفكوكة تثبت الأرضية الخشبية:

إذا كان درجك يصدر صوتا أكثر من اللازم، فيجب التحقق منه، وذلك لأنه من الممكن أن تكون المسامير اللولبية التي تثبت درجات السلم قد خففت، لذا من الأفضل إضافة بعض المسامير الإضافية لمزيد من الأمان وللتخلص من أي أصوات.

4- منزل جديد يصدر ضوضاء أثناء الاستقرار:

إذا انتقلت إلى منزل جديد تمامًا واستمر في الصرير كل ليلة، فلا داعٍ للقلق، كل هذه الضوضاء مجرد رد فعل للمبنى على التغيرات في درجات الحرارة، وذلك لأن المنازل الجديدة لا تزال رطبة جدًا من جميع المواد التي تم استخدامها في بنائها، لذلك عندما تبدأ في الجفاف، فإنها تتوسع، وبالتالي فهي صاخبة للغاية.

5- مواسير المياه:

هناك العديد من الأصوات المختلفة التي يمكن أن تحدثها المواسير أثناء النهار، خاصةً في الليل، وقد يبدو الأمر وكأنه قرع أو صفير أو حتى أزيز، وقد تواجه مشكلة في تدفق المياه أو مشاكل في التصريف، أيضًا، غالبًا ما تواجه العديد من المنازل مواسير فضفاضة تؤدي إلى تساقط المياه في الحوض، لذا فمن الأفضل فحص وتأمين أنابيب المياه الخاصة بك.

6- يتمدد الخشب والمعدن والخرسانة بناءً على التغيرات في درجات الحرارة:

تتغير درجة الحرارة في منزلك كثيرًا في الليل مقارنةً ببقية اليوم، كما تتغير مستويات الرطوبة ويتفاعل الخشب والمعدن والخرسانة مع هذا التغيير من خلال التمدد.