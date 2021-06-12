إطلالات النجمات في كتب كتاب محمد فراج وبسنت شوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

حضر عدد كبير من نجوم الفن اليوم عقد قران الفنان محمد فراج والفنانة الصاعدة بسنت شوقي.

وسيطرت الألوان النهارية الصيفية واللوك الكاجوال على إطلالات الحاضرين.

حيث ظهرت الفنانة منى زكي بفستانا باللون الأصفر، كما صادف أن تتألق كل من لقاء الخميسي وهنا شيحا بفستان بنفس النقشة والألون، باللون البرتقالي الغامق.

كما تألقت الفنانة الشابة مايان السيد بإطلالة تشبه عروس البحر، مرتدية جيب بكشاكش باللون الأزرق الفاتح، وتوب ستوميك باللون الأزرق مطرز على شكل قواقع البحر.

واختارت الفنانة حنان مطاوع فستانا باللون البرتقالي الغامق من الستان الناعم.