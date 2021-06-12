رسالة ساخرة من عمرو وهبة لـ محمد فراج قبل عقد قرانه: «آخر واحدة هتفك كربها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داعب الفنان الشاب عمرو وهبة، كلا من صديقه الفنان محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي، قبل ساعات من عقد قرانهما اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن يقتصر حفل الزفاف الذي يقام بأحد الفنادق الكبرى، على أهل العروسين والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

عمرو وهبة يهنئ «فراج» على طريقته الخاصة

وهنأ الفنان «وهبة» صديقه الفنان محمد فراج برسالة ساخرة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلًا: «ربنا يبارك في الزيجة يا مولانا.. وتبقى آخر مسلمة تفك كربها.. ألف مبروك، وكان نفسي أكون موجود والله».

وجاءت تهنئة عمرو وهبة لمحمد فراج رد فعل على نجاحه الذي حققه في مسلسل «لعبة نيوتن» الذي عُرض في شهر رمضان المنقضي.

وفي سياق متصل، يستعد الفنان محمد فراج وبسنت شوقي لعقد قرانهما بعد ساعات قليلة، حيث شهد عقد القران تأجيلات خلال الأشهر الماضية بسبب الظروف الراهنة المتعلقة بإجراءات فيروس كورونا، بجانب انشغالهم وظروف العمل الفني خاصة ارتباط «فراج» بتصوير دوره في مسلسل «لعبة نيوتن» ومسلسل «ضد الكسر».

أحدث ظهور لمحمد فراج وخطيبته بسنت شوقي قبل زفافهما بساعات (صور)

خطوبة محمد فراج وبسنت شوقي

كان الفنان محمد فراج فاجأ جمهوره بإعلان خطبته من الفنانة بسنت شوقي في عام 2019 على هامش حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وكانت آخر أعمال فراج الفنية خلال الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل«ضد الكسر» مع نيللي كريم ولقاء الخميسي وحمزة العيلي، كما شارك في «لعبة نيوتن» رفقة الفنانة منى زكي.

بينما شاركت الفنانة الشابة بسنت شوقي في مسلسل «لحم غزال» الذي تم عرضه في رمضان 2021 من بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة عمرو عبدالجليل ومحمد شاهين.