الامارات | أحمد مكي يتكفل بعلاج فنانة مصرية بعد تدهور حالتها بسبب خطأ طبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي يتكفل بعلاج فنانة مصرية بعد تدهور حالتها بسبب خطأ طبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد تدهور حالتها الصحية بسبب خطأ طبي، كشفت الفنانة المصرية فاطمة كشري، أن النجم أحمد مكي فاجأها، وتكفل بعلاجها بالكامل، في لفتة إنسانية منه لم تتوقع حدوثها.

وكشفت الفنانة عن إرسال مكي، مديرة أعماله لعرضها على طبيب، لمعرفة حالتها الصحية، بعد أن شخصت عن طريق الخطأ، وتكفل بكل نفقات العلاج، حتى تتماثل للشفاء تماماً، مشيرة إلى أنه كذلك فاجأها بتركيب مكيّفات بمنزلها، بسبب طلب الأطباء عدم تعرّضها لأي حرارة، خوفاً على حالتها الصحية. وأشادت فاطمة كشري بكرم أحمد مكي وإنسانيته في متابعة حالتها بشكل دقيق، مضيفة «أحمد مكي كلمني وكان بيعمل عملية في ضرسه، وقالي لما أخف هجيلك».

وأكدت أن كثيراً من النجوم تضامنوا معها في محنتها، واتصلوا بها، وبعضهم زارها. ولفتت إلى أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اتصل بالفنانة نهال عنبر، رئيس الملف الطبي بالنقابة، من أجل متابعة حالتها الصحية، والاطمئنان عليها، وبالفعل تابعت نهال عنبر الحالة لدى طبيب مختص».

وذكرت فاطمة كشري أن من بين النجوم الذين اتصلوا بها ليطمئنوا عليها محمد هنيدي ومنة شلبي وأحمد السقا، الذي أكد لها أنه خارج مصر، وبمجرد عودته سيزورها. وأشادت أيضاً بموقف الفنانة دنيا سمير غانم، رغم أحزانها لفراق والدها، ومرض والدتها، لكنها اتصلت بالدكتور أشرف زكي، وطلبت منه التكفل بعلاجها.

بداية الأزمة

بدأت مشكلة الفنانة فاطمة كشري عندما استغاثت عبر أحد المواقع الإلكترونية، لعلاجها عقب وقوعها ضحية خطأ طبي في نهاية فبراير الماضي، إذ شعرت بإعياء شديد، فتوجهت إلى أحد الأطباء، وشخّص حالتها بضرورة إجراء عملية «فتاق»، وبعد القيام بإجرائها، شعرت بشيء يشبه الورم في بطنها، وتواصلت مع الطبيب مرة أخرى، ليخبرها بأن حالتها تحتاج جراحة جديدة، وأجراها أيضاً، لكن حالتها تدهورت ونزفت الكثير من الدماء، ودخلت في نوبة إعياء شديدة، حتى اضطرت للاستغاثة للتدخل لعلاجها قبل فوات الأوان.

• فاطمة كشري أشادت بموقف دنيا سمير غانم التي اتصلت بنقيب الفنانين، وطلبت التكفل بعلاجها.

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