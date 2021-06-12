الامارات | مجلس أولياء أمور طلبة «الوسطى» في ضيافة بيت الحكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أولياء أمور طلبة «الوسطى» في ضيافة بيت الحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل بيت الحكمة في الشارقة وفداً من مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، الذي اطلع على المَعلم الذي يجسد أحدث نموذج لمكتبات المستقبل في العالم.

واصطحب موظفون في «البيت» الوفد، في جولة تعريفية شملت جميع الأقسام والمرافق، وقدموا شرحاً وافياً عن المعلم الحضاري الجديد وأدواره والغايات التي تم تأسيسه من أجلها.

وتضمنت الجولة الوقوف على المكتبة الضخمة ومرافقها الزاخرة بالآلاف من العناوين في مختلف المجالات، إذ تعرف الوفد إلى أبرز ما يوفره بيت الحكمة من خدمات ثقافية ومعرفية للزوار، والتي تتسم بالابتكار والتطور والحداثة.

كما تجول الوفد في ردهات «بيت الحكمة» وأروقته، إذ يمثل اليوم نموذجاً ملموساً عن مكتبات المستقبل، منها «خزنة بيت الحكمة» المعنية باحتضان الكتب والمخطوطات النادرة، و«مختبر الجزري»، وغيرهما من القاعات التي تقدم خيارات معرفية وثقافية متنوعة لجميع الفئات. من جهته، أكد رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات راشد المحيان، أهمية مشروع بيت الحكمة الذي يعد واحداً من المشاريع الثقافية الاستثنائية التي تعزز مكانة الإمارة الثقافية التي رسختها على مدار العقود الماضية، وتعكس صورة إيجابية ومشرقة عن إنجازات الشارقة ضمن مشروعها الثقافي المستدام. وأشاد بنموذج مكتبات المستقبل الذي يقدمه «البيت» والمبني على مبدأ التفاعل الاجتماعي، إذ يتقاسم الأفراد والزوار اهتماماتهم المعرفية، وشغفهم بالقراءة والعلم والتعلم.

راشد المحيان: «المَعلم الجديد يعد واحداً من المشاريع الثقافية الاستثنائية التي تعزز مكانة الإمارة الثقافية».

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