الامارات | «ملابس النجوم» في مزاد لمجموعة الراحلة لارين سكوت

شكرا لقرائتكم خبر عن «ملابس النجوم» في مزاد لمجموعة الراحلة لارين سكوت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سترة ارتداها نجم موسيقى الروك مايك جاجر، وثوب للممثلة نيكول كيدمان، وآخر ارتدته مادونا، تطرح في مزاد مخصص لبيع أزياء من تصميم مصممة الأزياء الراحلة لارين سكوت.

وتعرض دار كريستيز للمزادات 55 قطعة من تصميم سكوت التي انتحرت في 2014، وكان عمرها 49 عاماً.

وكانت سكوت على علاقة حب بجاجر قبل وفاتها، واشتهرت بتصميم الأثواب الأنيقة الحافلة بالتفاصيل. وقالت مديرة المبيعات في دار كريستيز بلندن، كيتلين يتس: «كانت أنيقة ومبهرة للغاية ولديها هذا الحس بأن كل شيء يتعين أن يكون كما كان عليه خلال الأيام الخوالي في هوليوود، كل شيء كان فخماً ورومانسياً».

وأضافت يتس لـ«رويترز»: «جميع المواد التي استخدمتها كانت من أجود الأنواع. كل شيء يُصنع يدوياً، وكانت شديدة العناية بالتفاصيل». وذكرت أن المزاد يقام عبر الإنترنت ويستمر حتى الأول من يوليو المقبل، مشيرة إلى أن تلك هي أول مرة يجري فيها طرح مجموعة من أعمال المصممة الراحلة للبيع.

وتابعت «كان ميك جاجر هو من قرر طرحها للبيع تكريماً للارين سكوت».

تشمل المجموعة المطروحة للبيع ثوباً باللونين الأسود والذهبي ارتدته نيكول كيدمان في حفل جوائز أوسكار عام 2013، ومن المتوقع أن يجلب بين 1500 و2500 جنيه إسترليني، وثوباً أسود مطرزاً بترتر وردي اللون من موضة الأربعينات ارتدته المغنية مادونا.

• 55 قطعة من تصميم سكوت التي انتحرت في 2014، وكان عمرها 49 عاماً.

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