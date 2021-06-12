الامارات | #النصف_الحلو.. مجموعة «ستيف مادن» للأحذية والحقائب.. رفيقتك في رحلات الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. مجموعة «ستيف مادن» للأحذية والحقائب.. رفيقتك في رحلات الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 يونيو 2021

ها قد جاء فصل الصيف وبدأ العديد من الأشخاص في التفكير والحجز لعطلاتهم السنوية. ومهما اختلفت الوجهة، سترغب السيدات دائماً في الظهور بكامل أناقتهن دون التخلي عن عنصر الراحة الأساسي في السفر. ولأن الأحذية والحقائب هما أكثر المستلزمات التي تأخذ حيزاً في حقيبة السفر، ولأننا نوضب العديد منها تحسباً إلى أية حاجة، إليك بعض النصائح من «ستيف مادن» خبراء الأناقة حول ما يجب اختياره في أي رحلة:

■ الشبشب: وهذا ما ستعتمدينه خلال تمضية الوقت على الشاطئ.

■ الحذاء الرياضي: وهو أهم قطعة حيث إنه الخيار الأنسب للارتداء أثناء سفرك، كونه يمنح قدمك الراحة والسهولة في التحرك.

■ الصندل: ما يميز هذا النوع من الأحذية هو الإطلالة الصيفية التي تناسب الخروجات الصباحية، سواء مع الأصدقاء أو العائلة.

■ حذاء بكعب عالٍ: إذا كنت من محبات السهرات والخروجات المسائية، فاحرصي على أخذ زوج من حذاء الكعب العالي الذي سيكون خيارك الأمثل لإكمال طلتك، وتأكدي أن يكون ذا لون محايد كالأسود أو النود حتى يسهل تنسيقه مع مختلف فساتينك.

■ حقيبة بحجم كبير تساعدك في تجميع مختلف مستلزماتك أثناء السفر أو حتى في الوقت الذي ستمضيه على الشاطئ.

■ حقيبة أنيقة سبور شيك تناسب كلّاً من الخروجات الصباحية والمسائية.

لمشاهدة مجموعة «ستيف مادن» لألحذية والحقائب, يرجى الضغط على هذا الرابط

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