الامارات | زكي فطين عبدالوهاب يعلن إصابته بورم في المخ

شكرا لقرائتكم خبر عن زكي فطين عبدالوهاب يعلن إصابته بورم في المخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني، مباشرة بعد إعلان الفنان زكي فطين عبدالوهاب، الليلة قبل الماضية، عن إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، مطالباً جمهوره وأصدقاءه بالدعاء له.

وكتب زكي - ابن الفنانة ليلى مراد، والممثل في الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية - عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف أني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف أني مش هرد على تليفونات، ادعوا لي بالشفاء».

وهذه ليست المرة الأولى التي يصاب زكي فطين عبدالوهاب بمرض السرطان، إذ أصيب من قبل بالمرض، وشفي منه، وشارك فى الموسم الرمضاني الأخير، في مسلسل «كوفيد 25» مع الفنان يوسف الشريف وإدوارد وآيتن عامر، ولم يعرف أن المرض هاجمه مرة أخرى بهذه الشراسة ليصل إلى تلك المرحلة.

وتضامن عدد من النجوم وصناع الفن في مصر مع زكي فطين وتمنوا له الشفاء، وتصدر الحديث عنه والدعاء له مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يعلن الفنان عن خطته العلاجية ولا الحالة الدقيقة، وهل سيمكن ملاحقة الورم، ما سبّب حالة من الخوف والبحث لدى محبيه لمحاولة فهم أبعاد المرحلة المرضية التي يمر بها.

زكي فطين أصيب سابقاً بمرض السرطان وشفي منه.

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