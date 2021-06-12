الامارات | صحة.. مشكلات الشفاه قد تشير إلى متاعب صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. مشكلات الشفاه قد تشير إلى متاعب صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الفم والأذن والحنجرة أن متاعب الشفاه تعد أكثر من مجرد مشكلات جمالية؛ إذ قد تشير إلى متاعب صحية أيضاً.

وأوضحت أن تشقق الشفاه ينجم عن الجفاف، الذي يحدث بسبب نقص المعادن والفيتامينات مثل الحديد والزنك ومجموعة فيتامينات B، خصوصاً B2.

كما قد يرجع ظهور البثور على الشفاه إلى الإصابة بالهربس، أما تغير لون الشفاه فينبغي أن يدق ناقوس الخطر؛ إذ يشير اللون الأحمر الفاتح إلى مشكلات الكبد، بينما يشير اللون الأزرق إلى مشكلات القلب.

وللاهتمام بصحة الشفاه ينبغي شرب السوائل على نحو كافٍ واتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن، مع مراعاة العناية الجيدة بها من خلال ترطيبها بانتظام بواسطة زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زبدة الشيا، للتمتع بشفاه وردية مفعمة بالصحة والأنوثة.

التشقق سببه نقص المعادن والفيتامينات.

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