الامارات | مراهق يحتال على السكك الحديدية الألمانية

شكرا لقرائتكم خبر عن مراهق يحتال على السكك الحديدية الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقق السلطات الألمانية مع مراهق (17 عاماً) بتهمة الحصول على تذاكر إلكترونية من السكك الحديدية بقيمة تزيد على 270 ألف يورو عبر الاحتيال.

وأعلنت الشرطة الاتحادية، أمس، في مدينة دورتموند، أن المراهق اشترى التذاكر عبر بوابة الحجز الإلكترونية للسكك الحديدية باستخدام حسابات مصرفية وهمية لدى مؤسسات ائتمانية حقيقية، ثم باع التذاكر لأطراف ثالثة، كما استخدم بعضها لنفسه.

وبدأ المحققون في تعقب الشاب عندما استمع إليه كشاهد في أوائل يناير عقب شجار بين مجموعات شبابية في محطة القطارات المركزية بمدينة إيسن.

وأكدت التحقيقات الإضافية وتفتيش منزل المتهم الشكوك في أن المراهق المقيم في مدينة مولهايم حصل بشكل غير قانوني على أكثر من 1300 تذكرة عبر الإنترنت.

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