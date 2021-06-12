الامارات | ناشرو موسيقى يطالبون «روبلوكس» بـ 200 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن ناشرو موسيقى يطالبون «روبلوكس» بـ 200 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت مجموعة من ناشري الموسيقى، يمثلون إد شيران وأريانا غراندي وفرقة «رولينغ ستونز»، دعوى قضائية ضد منصة ألعاب الفيديو «روبلوكس»، متهمة إياها بانتهاك حقوق المؤلف، واتخذت إجراءات أخرى ضد خدمة البث التدفقي «تويتش».

ولاحظ رئيس الرابطة الوطنية لناشري الموسيقى، ديفيد إزرايليت، في بيان، الأربعاء الماضي، أن «روبلوكس» كسبت «مئات الملايين من الدولارات بمطالبتها اللاعبين بالدفع في كل مرة تبث فيها الموسيقى على المنصة، مستغلة عدم فهمهم كيفية عمل حقوق الطبع والنشر».

وأضاف أن المنصة «بالكاد تتخذ أي احتياطات لمنع الانتهاكات أو تنبيه المستخدمين إلى المخاطر التي يتعرضون لها».

وتطالب الرابطة بتعويض قدره 200 مليون دولار.

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