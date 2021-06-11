محمد فراج عن أول عمل فني جمعه بزوجته: «قالولنا متشتغلوش مع بعض تاني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر حفل زفاف الفنان محمد فراج على الفنانة بسنت شوقي حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث أقيم الحفل في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة بحضور عدد محدود من نجوم الفن منهم منى زكي وأحمد حلمي ويوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، وغيرهم.

بسنت شوقي تظهر بإطلالة كلاسيكية

واحتفل الثنائي بزفاهما بعد تأجيله عدة مرات، وظهر الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي في مقطع فيديو يوثّق عقد قرانهما، حيث ارتدت «شوقي» فستانًا باللون الأوف وايت وعليه حجاب بنفس اللون، فيما ارتدى فراج بدلة كلاسيكية باللون البيج والأبيض.

وكان شارك الثنائي قبل زواجهما في أعمال فنية معًا منها مسلسلي «سابع جار» و «قابيل»، حيث ظهرا خلال أحداثهما كزوجين وهو ما أثار قلق «فراج» حيث أكد خلال حوار تلفزيوني سابق أنه توقع عدم وجود نتيجة مثمرة من مشاركتهما معًا كزوجين بسبب الخجل، خاصة بعد علاقة الحب التي جمعتهما وبعد انتهاء التجربة وجدا الثنائي العكس وأنهما كانا متفاهمين ومشاركتهما كانت مميزة.

محمد فراج عن تأجيل حفل الزفاف أكثر من مرة: «دقني السبب»

وخلال لقاء حوار تلفزيوني سابق ببرنامج «it's show time» على قناة cbc جمعه مع بسنت شوقي قبل زواجهما كشف الثنائي عن تفاصيل مشاركتهما في عمل فني واحد وهو مسلسل «سابع جار» وتعرضوا لحالة من التوتر خلال تصوير أحد المشاهد وقال «فراج» مازحًا: «الناس قالولنا متشتغلوش مع بعض تاني».

وكشف فراج خلال اللقاء السابق عن الأشياء التي يفضلها في شريكة حياته بسنت شوقي قائلًا: «أكتر صفة بحبها فيها إنها رقيقة جدًا وأكثر صفة لا أحبها هي انفعالها وأنها بتطلع من صفر لـ100 في تلات ثواني»، لترد بسنت قائلة: «بحب فيه حنيته ومبحبش فيه العصبية».

وبعد قصة حب جمعت بينهما كشف الثنائي عنها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الجونة عام 2019، بعد توقعات بارتباطهما من قبل معجبيهما.