بسنت شوقي قبل وبعد المكياج استعدادا لزفافها.. ساعات بتجهز «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتفل الفنانة الشابة بسنت شوقي بعقد قرانها على الفنان محمد فراج، في أحد الأماكن «الأوبن دور» وسط مجموعة من الحضور بين الأصدقاء والوسط الفني.

وحرص الفنان محمد فراج، على نشر تفاصيل حفل الزفاف، والصور الخاصة بعقد قرانه على الفنانة الشابة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأظهرت اللقطات ملامح وإطلالة العروس، التي تغيرت منذ الاستعدادات بدون مكياج، وحتى ساعات التجهيزات قبل الظهور بالمكياج، ومن ثم الحجاب.

بسنت شوقي بدون المكياج

وكانت نشرت دعاء حلمي خبيرة التجميل، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة للفنانة الشابة بسنت شوقي، قبل ساعات من زفافها، إذ ظهرت «بسنت» دون «مكياج» وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واكتفت خبيرة التجميل بتعليق مقتضب: «مع العروسة».

بسنت بإطلالة مميزة بعد المكياج

وعقب ساعات من التجهيزات، تألقت العروس بفستان بسيط، تميز بأنه أوف شولدر، وبأكمام شفافة مروحية، من الأورجانزا والشيفون، مع تسريحة شعر كلاسيكية، ومكياج هادئ.

بينما اختار «فراج» بدلة باللون الكافيه، مع القميص والبنطلون الأبيض، مبتعد تمامًا عن اللون الأسود التقليدي.

بسنت شوقي تستبدل إطلالتها وترتدي الحجاب

وفي ذات السياق، كان نشر «فراج»، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» المقطع الأول من عقد قرانه، على الفنانة بسنت شوقي.

وأظهر المقطع لحظة عقد قران الثنائي، وتوجيه المأذون النصائح للعروس، في إطار كلمات سهلة وسريعة.

وحرصت «شوقي» على ارتداء الحجاب خلال لحظة عقد القران.