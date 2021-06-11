محمد فراج عن تأجيل حفل الزفاف أكثر من مرة: «دقني السبب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستعد الفنان محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي لإقامة حفل زفافهما، مساء اليوم، بعد أن شهد تأجيلات لمدة عامين، على أن يقام الحفل بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور عدد محدود من الأهل والأقارب والأصدقاء المقربون.

وكان كشف «فراج» عن الصفات التي يفضلها في بسنت شوقي قائلًا: «أكتر صفة بحبها فيها إنها رقيقة جدًا وأكثر صفة لا أحبها هي انفعالها وأنها بتطلع من صفر لـ100 في تلات ثواني»، لترد بسنت قائلة: «بحب فيه حنيته ومبحبش فيه العصبية».

فراج: «ذقني وانشغالي بالتصوير تسببا في تأجيل حفل الزفاف»

وخلال لقاء تلفزيوني سابق ببرنامج «it's show time» الذي تقدمه الإعلامية دينا حويدق على قناة cbc، كشف «فراج» عن سبب غريب وراء تأجيل حفل الزفافه، موضحا أن ستايل ذقنه وانشغاله بالعديد من الأعمال الفنية التي شارك من خلالها في الماراثون الرمضاني المنقضي تسببا في تأجيل الحفل.

يذكر أن «فراج» أعلن خطبته من بسنت شوقي لـ وسائل الإعلام على هامش مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019 أثناء ظهورهما بفعالياته التي تشهدها مدينة الجونة بالبحر الأحمر.

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جاء ذلك على السجادة الحمراء بالمهرجان بعد توقعات بارتباطهما خاصة انهما كانا يحضران العديد من المناسبات معًا بشكل متكرر وعلى الفور تصدر الثنائي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عنهما وقتها وعن موعد الزفاف الذي تأجل أكثر من مرة بالإضافة إلى السؤال المتكرر عن العروس بسنت شوقي.

ويقام حفل الزفاف اليوم الجمعة بأحد فنادق القاهرة الشهيرة حيث نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج «arabwoodtv» الفيديو الأول من زفاف الفنان محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي وهما يستعدان لمراسم الزفاف.