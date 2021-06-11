طرق سريعة وبسيطة لتخفيف حدة الصداع.. "ممكن تعملها في أي مكان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

هناك العديد من أنواع الصداع مثل النصفي والعنقودي وتلك التي تنشأ بسبب التوتر أو مشاكل البصر أو الجيوب الأنفية.

ونظرًا لأن الصداع لا يحذرك قبل المجيء ويمكن أن يبدأ في أي وقت وفي أي مكان، فسنعرض لكم قائمة من 9 طرق يمكنك استخدامها للتخلص منه، وذلك وفقا لما أورد في موقع "Brightside".

1- العلاج بالحرارة:

يساعد أخذ حمام دافئ على إرخاء العضلات المتوترة ويمكن أن يخفف من الصداع، ولكن قد لا يكون لديك دائمًا الوقت للاستحمام، وفي هذه الحالة قد يساعد استخدام الكمادات الساخنة أيضًا.

2- العلاج العطري:

يمكن لرائحة بعض الزيوت العطرية، وخاصة زيت اللافندر، أن تهدئ الصداع، دلك الزيت برفق على جبهتك وصدغيك واستلق في غرفة هادئة ومظلمة واسترخ.

يعتبر زيت النعناع مفيدًا أيضًا في علاج الصداع، وفي دراسة أجريت في جامعة شيراز في إيران، وجد أنه فعال في علاج الصداع النصفي أيضًا.

3- شرب ماء:

الجفاف سبب شائع للصداع، للحفاظ على الصداع بعيدًا، حافظ على رطوبتك بشكل صحيح، لكن ضع في اعتبارك أن الإفراط في الماء يمكن أن يؤدي إلى نقص صوديوم الدم، وهي حالة يصبح فيها الصوديوم الموجود في الدم مخففًا للغاية، يمكن أن يؤدي هذا إلى صداع وغثيان وانتفاخ، وهي أعراض يمكن الخلط بينها وبين الجفاف.

4- العلاج بالأعشاب:

يستخدم الزنجبيل لعدة قرون لعلاج الصداع بما في ذلك الصداع النصفي، أثبتت الدراسات الحديثة فعاليتها أيضًا، في حالة الصداع يمكنك شرب الزنجبيل المحضر بخلط نصف ملعقة صغيرة مع وضع بعض منه في الماء.

5- تدليك يديك بين أصبعي الإبهام والسبابة:

كيفية تحديد الموقع: توجد هذه النقاط على شبكة الإنترنت بين إصبعي الإبهام والسبابة،

الخطوات:

حدد مكان المنطقة واضغط عليها باستمرار بقوة، ولكن بشكل مؤلم لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا،

وبعد المدة، حرر القرص وقم بتدليك هذه المنطقة باستخدام إبهام يدك الأخرى عن طريق تحريكها في حركة دائرية، تحرك في اتجاه عقارب الساعة لمدة 10 ثوانٍ ثم عكس اتجاه عقارب الساعة لمدة 10 ثوانٍ، كرر هذه العملية على يدك الأخرى، يساعد هذا في تخفيف التوتر في الرأس والرقبة والذي غالبًا ما يرتبط بالصداع.

6 -تدليك منطقة فوق الكاحل:

كيفية تحديد الموقع: تقع النقطة على بعد أربعة أصابع فوق أعلى نقطة في الكاحل، في الحوض الصغير خلف العظم في الجانب الداخلي من الساقين.

الخطوات:

حدد مكان النقطة واستخدم إبهامك وقم بتدليك هذه المنطقة عن طريق الضغط بقوة لمدة 4-5 ثوانٍ.

يؤدي الضغط على هذه النقطة إلى تخفيف التوتر وله تأثير مهدئ على العقل.

7- الضغط على منطقة خلف الرقبة لتخفيف الصداع:

هما زوجان من النقاط يقعان في منطقة مجوفة بين عضلتين عموديتين في الرقبة في قاعدة الجمجمة.

الخطوات:

باستخدام السبابة والإصبع الأوسط لكلتا اليدين، اضغط بقوة على كلا الجانبين لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا.

بعد 10 ثوانٍ، هذا يخفف من الصداع الناتج عن التوتر في الرقبة، كما أنه مفيد في التعامل مع الصداع النصفي.

8- تدليك منطقة فوق الحاجبين:

تقع هذه النقاط على جانبي الأنف عند الحوض الصغير، حيث يلتقي جسر الأنف مع حافة الحاجبين:

الخطوات:

استخدم إصبعي السبابة للضغط بقوة على كلا الجانبين في وقت واحد لمدة 10 ثوانٍ، الضغط على هذه النقاط فعال في تخفيف الصداع الناتج عن إجهاد العين والجيوب الأنفية.

9- تدليك منطقة خلف الكفين:

يقع بئر الكتف بين نقطة الكتف وقاعدة رقبتك.

الخطوات:

باستخدام إبهامك، قم بتدليك هذا المكان على جانبك الأيسر عن طريق تحريك الإبهام في حركة دائرية لمدة دقيقة واحدة تقريبًا، بعد دقيقة واحدة، افعل الشيء نفسه على الجانب الأيمن،

يخفف من تصلب الرقبة والكتفين وبالتالي أي صداع ينتج عنه.