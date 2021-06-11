4 أنواع مختلفة من الألم قد تشير إلى تلف السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

غالبًا ما يكون داء السكري من النوع 2 غير محسوس في البداية لأن الآلية التي تحركه "ارتفاع مستويات السكر في الدم" تستغرق بعض الوقت حتى تبدأ، والتي يمكن أن تسبب الألم الذي يتميز بأربعة أحاسيس مميزة، وفقًا لموقع express.

ويعد داء السكري من النوع 2 - نذير لأمراض القلب - يعني أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا تمتصه الخلايا، وهذا له عواقب وخيمة لأن الأنسولين ينظم نسبة السكر في الدم، النوع الرئيسي للسكر الموجود في الدم، فيمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار إلى إتلاف الجسم، وتتضمن بعض العلامات التحذيرية الأكثر حدة تلف الأعصاب.

يمكن أن يسبب الاعتلال العصبي المحيطي، وهو مصطلح طبي لوصف تلف السكر في الدم للجهاز العصبي المحيطي، أنواعًا مميزة من الألم، فكما تشرح المجموعة الطبية والبحثية "مايو كلينيك"، يرسل جهازك العصبي المحيطي معلومات من الدماغ والحبل الشوكي (الجهاز العصبي المركزي) إلى باقي أجزاء الجسم.

وتقول مايو كلينيك: "ترسل الأعصاب المحيطية أيضًا معلومات حسية إلى الجهاز العصبي المركزي، وعندما تتلف هذه الشبكة، غالبًا ما يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم"، موضحة أنه غالبًا ما يصف الناس الألم على النحو التالي: (حاد- خفقان- وخز- احتراق).

ويعد العلاج الأساسي لاعتلال الأعصاب المحيطية هو تثبيت مستويات السكر في الدم، والنظام الغذائي هو المفتاح لتنظيم مستويات السكر في الدم، وحتى التعديلات الغذائية البسيطة يمكن أن تساعد.

وفقًا لموقع Diabetes، فإن شرب المزيد من الماء يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتوضح مايو كلينيك: "عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، سيحاول جسمك طرد السكر الزائد من الدم عبر البول.. ونتيجة لذلك، سيحتاج جسمك إلى المزيد من السوائل لإعادة ترطيب نفسه، فإن شرب الماء يمكن أن يساعد الجسم في التخلص من بعض الجلوكوز في الدم."

وأضافت: "مجرد كلمة تحذير لتكون عقلانيًا بمياه الشرب؛ التسمم بالمياه ممكن إذا شرب عدد لترات من الماء في فترة زمنية قصيرة، ومن المهم أيضًا مراقبة تناولك لأطعمة معينة لأنها يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم".

أسوأ الأنواع هو أنواع معينة من الكربوهيدرات التي يتم تقسيمها إلى جلوكوز الدم (سكر) بسرعة نسبيًا، فكلما تم تقسيم الطعام بشكل أسرع إلى جلوكوز الدم ، كلما كان التأثير أكثر وضوحًا على مستويات السكر في الدم.

لفرز الجيد من السيئ ، يجب عليك الرجوع إلى مؤشر نسبة السكر في الدم GI، وهو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات - فهو يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

الأطعمة الكربوهيدراتية التي يتفككها جسمك بسرعة وتتسبب في زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم لها تصنيف GI مرتفع، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI:

-السكر والأطعمة السكرية

-المشروبات الغازية السكرية

-خبز أبيض

-بطاطا

-أرز أبيض.

يتم تقسيم الأطعمة المنخفضة أو المتوسطة من GI بشكل أبطأ وتتسبب في ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت، وتشمل الأطعمة منخفضة أو متوسطة المؤشر الجلايسيمي بعض الفاكهة والخضروات والبقول والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل الشوفان.