ياسمين صبري بالأسود المنقط في إطلالة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بأحدث صور لها عبر موقع انستجرام.

وتألقت ياسمين بإطلالة كلاسيكية، مرتدية فستانا طويل باللون الأسود المنقط.

ونسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي باللون البيج، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الظهر، والألوان الترابية في المكياج.

وآخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض رمضان 2020، وشارك في البطولة: "أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، أشرف زكي، وهبة مجدي"، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.