5 أطعمة شهيرة تجعل بطنك "زي البالونة".. تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يتم تخزين الدهون الحشوية والنشطة ودهون البطن حول الكبد والبنكرياس والأمعاء، عكس الدهون تحت الجلد (العادية الموجودة تحت الجلد)، فإنها تلعب دورًا في توازن الهرمونات، وتأتي مع زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب ومشاكل الغدة الدرقية، إذا كنت تشك في أن لديك الكثير من الدهون الحشوية، فاطلب من طبيبك تحديد موعد.

في السطور التالية مجموعة الأطعمة التي وردت في موقع "Bright Side"، والتي تزيد من احتمالية تخزين الدهون في منطقة البطن عند تناولها بطريقة غير متوازنة.

1- الفركتوز

المشروبات الغازية ومعظم الحلويات التي نحصل عليها في السوبر ماركت مليئة بالسكريات المكررة أو الفركتوز.

في معظم أنواع المربى التجارية، على سبيل المثال، يتم تصنيعها للاحتفاظ بمحتواها القليل من الفاكهة يمكن أن تتكون المربى الحديثة مما يصل إلى 60٪ من المحليات، وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول ما لا يزيد عن 50 جرامًا من السكر يوميًا.

2- الأطعمة غير المتوازنة المعبأة بالدهون:

لقد سأل الناس أنفسهم كيف يمكن أن يكون الهامبرجر والبطاطس سيئًا للغاية بالنسبة لك إذا كان يحتوي بشكل أساسي على اللحوم والعيش، ولكن وفقًا لأخصائيي التغذية، فإن المشكلة في الأساس هي مشكلة توازن البرجر والبطاطاس المقلية إذ تحتوي على نسبة عالية من الدهون، عادة، تساعد الخضروات على الهضم بفضل الفيتامينات ومضادات الأكسدة، ولكن أنهم لا يحتويان على ما يكفي لموازنة محتوى الدهون.

3- الدهون المتحولة:

يشار إلى أن الدهون المتحولة هي أحد الأسباب الرئيسية لتكوين الدهون النشطة، غالبًا ما تحتوي ملفات تعريف الارتباط والمقرمشات على جرعات عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز، بالإضافة إلى الدهون المتحولة، الأطعمة الشائعة الأخرى مثل شراب القيقب أو البيتزا المجمدة أو منتجات العجين المبردة أو مبيض القهوة، مليئة بالدهون المتحولة أيضًا.

4- الكربوهيدرات المكررة:

يعتبر الأرز الأبيض أحد أكثر مصادر الكربوهيدرات المكررة شيوعًا إلى جانب المعكرونة والعيش الأبيض، ارتبطت الكربوهيدرات المكررة بزيادة الدهون الحشوية في هذه الدراسة وذلك بسبب عدم احتوائهم على اﻷلياف.

5- السكريات المكررة:

رقائق الذرة المغطاة بالسكر، جرانولا الشوكولاتة وحتى الجرانولا العادية مع الفواكه المجففة، التي يُعتقد غالبًا أنها صحية غنية جدًا بالسكريات والدهون المكررة وتحتوي على القليل من الألياف أو لا تحتوي في اﻷساس، ارتبط تناول كميات كبيرة من السكر بالدهون الحشوية، نظرًا لأن حبوب الإفطار(الكورن فليكس)، على سبيل المثال، تنتمي إلى مجموعة الكربوهيدرات المكررة أيضًا، توقع نفس النتائج مثل الأرز الأبيض إذا تم تناوله يوميًا بكميات كبيرة، فهناك بديل جيد هو دقيق الشوفان الخالي من السكر والذي يحتوي على المزيد من الألياف والقليل من السكر.