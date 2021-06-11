الإطلالة الثانية لـ بسنت شوقي في الزفاف.. «فستان مفتوح ورقص وعناق»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب ساعات قليلة من عقد قران الفنان محمد فراج، وزوجته الفنانة بسنت شوفقي، قرر الثنائي استبدال ملابسهما بعد غروب الشمس، والاحتفال وسط الحاضرين، حيث استبدلت «بسنت» إطلالتها الأولى البسيطة، بـ فستان بوهيمي، منقوش جاء بموديل الهاف ستوميك، مكشوف البطن، مع فتحة ساق طويلة ومكشوفة، كما اعتمدت على الشعر الويفي الطويل، مع وضع وردة لافندر بين خصلات شعرها.

بينما استبدل «فراج» البدلة بقميص باللون البرتقالي، مع بنطلون أبيض، وتشارك الثنائي في وصلات رقص على المهرجانات الشعبية، متبادلين العناق والقبلات على الوجهين.

آخر ظهور للثنائي قبل حفل الزفاف

وكان آخر ظهور للثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، جاء قبل قرابة 48 ساعة من حفل الزفاف، مع مجموعة من الأشخاص القائمين على تجهيز التحضيرات الخاصة من الحفل الكبير، وخلال الصور، ظهر «فراج» بصحبة خطيبته بملابس «كاجوال»، فيما ظهرت «بسنت» بدون ماكياج، وشعر انسيابي.