من غير مكياج.. بسنت شوقي قبل ساعات من زفافها على محمد فراج (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت دعاء حلمي خبيرة التجميل، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة للفنانة الشابة بسنت شوقي، قبل ساعات من زفافها على الفنان محمد فراج، الذي يعقد اليوم في أحد الفنادق الكبرى.

وظهرت «بسنت» دون «مكياج» وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واكتفت خبيرة التجميل بتعليق مقتضب «مع العروسة»، وجاءت الصورة من أحد الفنادق الذي تستعد من خلاله الفنانة الشابة لحفل زفافها.

وتفاعل معهما المتابعين في التعليقات على الصورة «ربنا يسعدهم.. بموت فيها والله.. أحلى عروسة.. الليلة ليلتك يا عروسة».

وكان آخر ظهور للثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، جاء قبل قرابة 48 ساعة من حفل الزفاف، مع مجموعة من الأشخاص القائمين على تجهيز التحضيرات الخاصة من الحفل الكبير، وخلال الصور، ظهر «فراج» بصحبة خطيبته بملابس «كاجوال»، فيما ظهرت «بسنت» بدون ماكياج، وشعر انسيابي.

وقرر الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، إقامة حفل زفافهما بعد تأجيل عدة مرات بسبب مشاركة فراج في مسلسلي «ضد الكسر» و«لعبة نيوتن»، ونافس بهما في السباق الرمضاني الماضي.

خطوبة محمد فراج وبسنت شوقي

وفي عام 2019، أعلن الفنان محمد فراج خطبته من الفنانة بسنت شوقي، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وحرص حينها «فراج» على الظهور برفقتها خلال افتتاح المهرجان، إذ أنها شاركت في بطولة ذلك الوقت في فيلم «لما بنتولد» الذي سيُعرض ضمن فعاليات المهرجان.

من هي بسنت شوقي؟

- ولدت في القاهرة، ودرست إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

- بدأت بسنت شوقى، مشوارها الفني عام 2011، بمسرحية «حكاوي التحرير».

- بدأت بعدها تقديم الأدوار الثنائية بجانب عددا كبيرا من النجوم والنجمات منهم نيللى كريم، في «سقوط حر»، «تحت السيطرة».

- شاركت في فيلم «أسرار عائلية»، ومسلسل «اسم مؤقت».

- عام 2011، التحقت بسنت بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين.

- شهد عام 2015 ظهور بسنت شوقي في «تحت السيطرة»، مع خطيبها محمد فراج.

- أشهر أدوارها مسلسل «سقوط حر»، وشاركت خلاله بشخصية مريضة نفسية.

ومن المشاهد التي جمعت بين الفنان محمد فراج وبسنت شوقى، في مسلسل «قابيل»، من خلال إحدى لقطات حفل زفاف الثنائي.

رومانسية محمد فراج وبسنت شوقيودائما ما يحرص الثنائي على الظهور سويًا في المهرجانات والمناسبات الهامة، تعبيرًا عن حبهما لبعضهما البعض.

يذكر أن الفنان محمد فراج، شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل «لعبة نيوتن» الذي تم عرضه خلال دراما رمضان