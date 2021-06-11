بسنت شوقي تستبدل إطلالتها وترتدي الحجاب في عقد القران (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة الشابة جميلة عوض، على حضور حفل زفاف الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، اليوم الجمعة، وسط عدد من الأصدقاء والأقارب، بعد قصة حب استمرت لسنوات وانتقلت لمرحلة الخطوبة لتستكمل بإتمام زفافهما.

وظهر الفنان محمد فراج، في أول صورة من عقد قرانه على الفنانة بسنت شوقي ويتوسطهما المأذون بعدما شاركت «جميلة» الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث ارتدت «شوقي» فستانًا باللون الأوف وايت وعليه حجاب بنفس اللون، فيما ارتدى فراج بدلة كلاسيكية باللون البيج والأبيض.

جميلة عوض تنشر أول صورة من حفل الزفاف

كما أظهرت الصورة التي شاركتها الفنانة جميلة عوض حضور عدد محدود من الأهل والأقارب والأصدقاء بعد تأجيل لأكثر من مرة بسبب مشاركة فراج في عدد كبير من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، كان آخرهما مسلسلين «ضد الكسر» و«لعبة نيوتن»، واللذين تم عرضهما في السباق الرمضاني المنقضي.

كما شاركت بسنت شوقي بمسلسل «لحم غزال» الذي كان يعرض في الموسم الرمضاني ذاته.

علاقة حب تتحول إلى خطوبة

وعرف عن الثنائي دخولهما في علاقة حب تحولت إلى خطوبة في عام 2019، بالتزامن مع إحياء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بالغردقة.

أول فيديو من حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. طبلة ومهرجان شعبي

يذكر أن الثنائي لفتا إليهما الأنظار بعدما أعلنا الخطبة رسميًا على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة عام 2019، كما ظهرا خلال مهرجان القاهرة السينمائي وهما في لقطات رومانسية ردًا على شائعة خلافات نشبت بينهما في مهرجان الجونة تداولها عدد من الأشخاص، ليردوا على هذه الشائعة بعدم صحة ما يقال على المواقع.