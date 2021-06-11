على الأصل دور.. فنانون أشادوا بدور زوجاتهم في مسيرة حياتهم: هونوا الأزمات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غالبا ما تكون حياة الفنانين والمشاهير محط أنظار الجمهور والمتابعين، حيث يعتقد البعض أنها مليئة بالسعادة والرخاء منذ خطواتهم الأولى في مجال الفن بشكل عام، رغم أن هناك عدد من المشاهير عانوا كثيرا في بدايتهم حتى وصلوا للشهرة والنجومية، بمساندة ودعم زوجاتهم في أغلب الأحيان، وهو ما كان سببا رئيسيا في تحمل تلك الفترات الصعبة بحياتهم حتى عبروا إلى بر الأمان.

«وراء كل رجل عظيم امرأة»، لم تكن تلك المقولة مجرد شعار لتعظيم دور المرأة في حياة الرجل، ولكن هناك الكثير من الحالات التي أثبتت صحتها بالفعل، وكان وجود المرأة سببا رئيسيا لنجاح الرجل في حياته، وقد حرص عدد من الفنانين المشاهير على سرد تفاصيل من حياتهم كشفوا من خلالها الفترات الصعبة التي مروا بها وأشادوا بدور زوجاتهم في حياتهم.

زوجة أحمد فتحي: ربنا إداني رزقي ونصيبي في الدنيا في جوزي

كان من أبرز تلك القصص التي نالت إعجاب الجمهور، ما رواه الفنان أحمد فتحي عن تحمل زوجته لأصعب فترات حياته، فخلال استضافته وزوجته في برنامج «معكم منى الشاذلي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدث أحمد فتحي عن امتنانه الشديد لزوجته التي قبلت ظروفه المادية الصعبة في بداية حياته، إذ أنه كان لا يملك المال عندما تقدم بخطبتها، ولكنها تمسكت به كثيرا، وبالرغم من انتقادات الأهل لها، إلا أنها كانت تجيبهم قائلة «هو نصيبي ورزقي من ربنا».

وروى أحمد فتحي تفاصيل تحملها الفترة الصعبة التي مرت عليهما في بداية زواجهما، مع وجود الكثير من المشكلات التي تمثلت في الالتزامات المختلفة مثل الفواتير وشراء الأطعمة والمستلزمات المنزلية وغيرها، معبرا عن مدى حبه لها وامتنانه الشديد لوجودها بجانبه.

زوجة أحمد عدوية: هو اللي بيصرف على بيته وبيت أولاده وأحفاده

وفي لقاء تلفزيوني نادر، جمع بين الفنان الكبير أحمد عدوية، وزوجته السيدة نوسة، في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، تحدثت زوجة «عدوية» عن فترة مرضه، لافته إلى أنه بعد تعافيه من حادثته الشهيرة هو الذي تكفل بمصروفات المنزل بالرغم من مرضه، واصفة إياه بـ«الجندي المجهول».

وأشارت «نوسة» زوجة الفنان أحمد عدوية إلى أنه هو المسؤول عن منزل أولاده أيضا، كما أنه قام بفعل الكثير من الأشياء لأحفاده.

وعن فترة مرضه التي كان لا يستطيع بها الفنان أحمد عدوية أن يتكفل بمصاريف منزله، قالت إن السبب في «سترهم» تلك الفترة، هو رضاء والديها عليها، قائلة «ربنا مبينساش حد»، لافتة إلى أنه كان قد قام بوضع مبلغ 200 ألف جنيها في البنك باسمها هي قبل 3 أشهر من الحادثة، ما جعلها لا تحتاج إلى أي من الأشخاص خلال فترة مرضه.