طرق تساعدك على إزالة البقع الصعبة والروائح الكريهة من الميكروويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد الميكروويف من أكثر الأجهزة استخداما في المنزل، وذلك لسهولة تحضير الطعام، ونعلم جميعا أن كلما زاد استخدامك له، يجب عليك تنظيفه بشكل متكرر مرة كل أسبوعين على الأقل للحفاظ عليه من التلف، ونظافة أفضل.

وهنا نستعرض لكن في التقرير التالي، بعض الطرق والوصفات التي تساعدك على إزالة البقع الصعبة والروائح الكريهة داخل الميكروويف، وذلك وفقا لموقعي "wikihow" و"goodhousekeeping".

-شرائح الليمون أو البرتقال:

يمزج كوبًا واحدًا من الماء مع شرائح الليمون أو البرتقال في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف، وإذا كان لديك خل أبيض أو خل التفاح، اخلطي بضع ملاعق كبيرة وكوب من الماء في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف، وضعي أي من الخليط، ثم تشغيله لعدة دقائق حتى يغلي، وتصبح النافذة بخار, واتركيه يبرد لمدة 5 دقائق قبل فتح الباب، ثم أخرجي الوعاء وامسحي الجزء الداخلي بإسفنجة.

- صودا الخبز:

يمكنك استخدام هذه الطريقة لإزالة اللطخات والشحوم من أبواب الميكروويف، ما عليك سوي استخدام إسفنجة مبللة بالماء في القليل من صودا الخبز، وامسحي بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة لغسلها.

- الخل الأبيض والماء:

لإزالة أي روائح كريهة داخل الميكروويف، فقط اغلي كوب من الماء و4 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض، وتسخينه في الميكروويف لمدة 4 دقائق على الأقل، بمجرد تبخير الخليط، اتركه لمدة 5 دقائق أخرى قبل فتح الباب، وامسحي الداخل بقطعة قماش مبللة أو منشفة ورقية.

- القهوة:

قومي بتسخين بعض القهوة المطحونة لجعل رائحة الميكروويف رائعة، فقط ضعي وعاءًا به ملعقتين من القهوة المطحونة ممزوجة مع كوب من الماء داخل الميكروويف، وتسخين الخليط لمدة 3 دقائق، لن يؤدي هذا إلى إزالة الروائح الكريهة فحسب، بل سيترك أيضًا رائحة الميكروويف مثل القهوة الطازجة.

- الفانليا:

كما يمكنك استخدام الفانيليا لخلق رائحة جيدة، وذلك من خلال غلي خليطًا مكونًا من 4 ملاعق صغيرة من الفانيليا و2 أكواب من الماء لمدة دقيقتين على الأقل، مع ضرورة الحرص على عدم إخراج الوعاء على الفور، بينما لا يزال المزيج ساخنًا، اتركي البخار ينتشر في جميع أنحاء الميكروويف للتغلب على جميع الروائح السيئة.

- التوت:

وإذا كنت ترغبين في خلق رائحة تشبه الفواكه داخل الميكروويف، ما عليك سوى تسخين وعاء مغطى من التوت، ثم تغطية الجزء العلوي من الوعاء بغلاف بلاستيكي، وتشغيل الميكروويف لعدة دقائق، ستلاحظين مع تسخين الفاكهة، ستبدأ رائحتها بالانتشار بداخله، وبالتالي القضاء على أي روائح غير مستحبة.