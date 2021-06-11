"الستات ماركت".. معرض لدعم الصناعة المصرية بمشاركة عدد من الفنانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

تصوير- محمود بكار:

افتتحت اليوم الإعلامية مفيدة شيحة، معرض "الستات ماركت"، والذي تقوم برعايته كمبادرة لدعم الشباب ومشروعاتهم الصغيرة خاصة في مجالات صناعة الموضة والاكسسوارات والتجميل والديكورات المنزلية.

وشارك في المعرض مجموعة من الإعلاميات والفنانات أبرزهم الفنانات هيدي كرم وميس ودانا حمدان، والذين قدموا خلاله الماركات الخاصة بمنتاجاتهن الخاصة.

وقدمت الفنانة ميس حمدان براند خاص بها لتيشيرتات مميزة برسومات يدوية، أما الفنانة هيدي كرم فعرضت خلال البازار مجموعة من منتجات المكياج والعناية بالبشرة، أما بالنسبة لدانا حمدان فعرضت بالبازار مجموعة من أحدث صيحات الملابس.

وشهد المعرض المقام في التجمع الخامس اقبالًا من المواطنين وبخاصة من السيدات والفتيات، اللاتي حضرن للمشاركة في دعم الصناعة المصرية.