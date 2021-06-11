10 أجزاء من الجسم تكشف عن مدى ذكائك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تؤثر بها سمات جسم الشخص على مدى ذكائه، كما أن بعض أجزاء الجسم يمكن ان تكشف الكثير عن ذكائك، كما ذكر موقع "brightside".

1- طوال القامة:

غالبًا ما يكون الأشخاص طوال القامة أكثر ذكاءً من الأقصر طولًا، ووفقًا لإحدى النظريات، كان لدى الأشخاص طوال القامة المزيد من الفرص للقيادة، ما يسمح لهم بالحصول على مزيد من المعلومات، ويميل الأشخاص الأطول إلى الحصول على وظائف أفضل، ما يسمح لهم بتعليم الأطفال بشكل أفضل.

2- الثدي الأكبر:

وفقًا لإحدى الدراسات، تميل النساء ذوات الأثداء الكبيرة إلى امتلاك ذكاء أعلى، ولم يقتصر الأمر على أن النساء ذوات الأثداء الأكبر يبدو أنهن الأكثر ذكاءً بشكل عام، ولكن النساء ذوات الثدي المتوسط أظهرن أيضًا أنهن أكثر ذكاءً من النساء ذوات الثدي الصغير.

3- العيون الزرقاء:

قد تُظهر العيون الزرقاء ذكاءً عاليًا، والعديد من أصحاب العيون الزرقاء مشهورين مثل ستيفن هوكينج وماري كوري.

4- الرأس الكبير:

في حين أن هناك جدلًا حول مقدار مساهمة حجم الدماغ في الذكاء، فإن امتلاك رأس كبير يمكن أن يجعلك أكثر ذكاءً، حيث يمكن أن تساعد كثافة الخلايا العصبية المنخفضة داخل الدماغ على عمل عقلك بكفاءة.

5- الجبهة العريضة:

وجود جبهة عريضة هو علامة على الذكاء والمهارة، وبشكل عام، يُعتقد أيضًا أنهم قادرون على إنهاء المهام في وقت مبكر ولا يحتاجون عادةً إلى شرح الأشياء لهم.

6- عدم تناسق الأذن:

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الأقل تناسقًا، مثل أولئك الذين لديهم شحمة أذن واحدة أو إصبع أطول، يصبحون قادة أفضل وقادرون على تجنب المصلحة الذاتية. ومن الممكن أن تؤدي ردود أفعال الناس تجاه هذه الأجزاء غير العادية من الجسم إلى تطوير الاستقرار.

7- شفاه رقيقة ومبتسمة:

يعتقد العلماء أن الشفاه الرفيعة والمبتسمة يمكن أن تساعد الرجل على الظهور بمظهر أكثر ذكاءً.

8- ذقن مدبب:

تشير الذقن الأصغر المدببة إلى أن الرجل ذكي، كما أن الذقن الكبير يشير إلى أن الرجل كان أقل من ذكي.

9- شعر الجسم:

وجد أن الرجال ذوي شعر الجسم السميك يتمتعون بمعدلات ذكاء أعلى، وتم العثور على الرجال الأكثر شعرا ليكونوا أفضل الطلاب، كما زعمت دراسة شملت طلاب الطب الأمريكيين أن ما يقرب من نصف الأطباء المتدربين الذكور في البلاد كانوا يعانون من الشعر الشديد.

10- متوسط الوزن:

زعمت إحدى الدراسات أن الرجال والنساء الذين يعانون من زيادة الوزن غالبًا ما يكون لديهم مادة دماغية رمادية وبيضاء أقل في المناطق المطلوبة أكثر من غيرهم.