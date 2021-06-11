مكافحة التجاعيد على طريقة النجمة كيت بلانشيت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 07:48 مساءً - كثيرات من النساء يحسدن النجمة كيت بلانشيت على جمال بشرتها وإشراقتها، فعلى رغم بلوغها الثالثة والخمسين، لا تزال تتمتع ببشرة شابة، والسبب وراء ذلك أسرار عدة تتبعها النجمة منذ سنوات طويلة، وهي السبب الرئيسي في تمكّنها من مكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة على وجهها. وفي هذا المقال، تعرفي الى طرق مكافحة علامات التقدم في السن على البشرة من كيت بلانشيت.

روتين عناية منتظم بالبشرة

Giorgio Armani Crema Nera Supreme Reviving Cream



تلتزم منذ سنوات عديدة بمستحضرات وزيوت ثابتة في روتين العناية بالبشرة الذي تعتمده، فتركز بالدرجة الأولى على كريم الترطيب، وكريم الوقاية من الشمس، ومستحضر العناية بمنطقة العينين، كما أنها تطبق ماسكات مختلفة بين الحين والآخر لمعالجة مشاكل البشرة وإعادة النضارة إليها. إضافة الى ذلك، تستخدم الزيوت الطبيعية المرطبة للبشرة، فضلاً عن السيروم الليلي الذي يمد بشرتها بالترطيب الكافي والمغذيات الضرورية. ومن أبرز المستحضرات التي تستخدمها: SK-II Facial Treatment Essence من Pitera بيتيرا، وكريم ترطيب الوجه من جيورجيو أرماني: Giorgio Armani Crema Nera Supreme Reviving Cream.

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التدليك اليومي للبشرة

كيت بلانشيت ببشرة مشرقة دائماً (الصورة من حسابها على إنستغرام)



على مر السنين، حرصت النجمة كيت بلانشيت ولا تزال، وبشكل يومي، على تدليك بشرة وجهها، وذلك لإنعاش وتنشيط عضلات وجهها ومساعدتها على الاسترخاء، وتعزيز الدورة الدموية في البشرة، والتخفيف من الضغط اليومي الذي يواجهها، وهذه الأمور كلها تؤدي دوراً كبيراً في تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه.



تقشير بشرة الوجه بانتظام

ntraceuticals Rejuvenate Enzyme Exfoliant



تولي النجمة كيت بلانشيت التقشير اهتماماً كبيراً، فهي تعتبره الخطوة الأهم في روتين العناية ببشرتها، فهو يجدد البشرة ويزيل خلايا الجلد الميتة وينظف البشرة من كافة الشوائب. وتستخدم كيت في عملية التقشير فرشاة التقشير والتدليك الإلكترونية، الى جانب مقشر الوجه Intraceuticals Rejuvenate Enzyme Exfoliant.

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البروبيوتيك

كيت بلانشيت تمتلك بشرة شابة رغم التقدم في السن(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تركز كيت بلانشيت كثيراً على أخذ البروبيوتيك بانتظام، فهو يعمل على تحسين عمل ونشاط معدتها ويعزز صحة الأمعاء، ما يساعدها في شكل كبير في جعل بشرتها نضرة ومشرقة على الدوام.



نظام حياة متوازن

كيت بلانشيت(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تتّبع كيت بلانشيت نظام حياة سليماً وصحياً، يساعدها الى حد كبير في الحفاظ على بشرة مشدودة وشابة، إذ إنها تنام لساعات كافية، وهذا الأمر يجعل البشرة متألقة وهادئة، وتشرب الماء والسوائل بكثرة، مما يساهم في تنظيف البشرة والجسم من كافة السموم. كما تبتعد عن تناول الكافيين، وتواظب على تناول الفيتامينات السائلة المخصصة لصحة البشرة بانتظام.

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