لهذه الأسباب لا تستغني عن السكوالين في العناية ببشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 07:48 مساءً - بشرتك تستحق كل الاهتمام منك، لكن عليكِ التأنِّي عند اختيار الأنسب والأفضل لها، ولتحصلي على ما ينفع بشرتك تماماً، "الخليج 365 نت" تنصحك بضرورة الاهتمام بمحتويات الزيوت في المستحضرات التي تستخدمينها لضمان صحة بشرتك ونضارتها، كما تنصحك بالتأكد من وجود مادة "السكوالين" الطبيعية فيها قبل شرائها، لما لهذه المادة من فوائد تجميلية:

فوائد مادة "السكوالين"

بشرة صحية



• السكوالين مادة طبيعة تمنح بشرتك ملمساً حريرياً ناعماً، وإحساساً مخملياً منعشاً يدوم طوال اليوم.

• مرطب طبيعي، ومضاد للأكسدة في الجلد، ويساعد على منع ظهور الخطوط الدقيقة المزعجة جداً.

• يمتلك قدرة فائقة على "تزييت الجلد" ما يمنحه الرطوبة الكافية لمقاومة العوامل الجوية المختلفة صيفاً وشتاء.

• يساعد في تنشيط التجدد الخلوي، ويحسِّن مرونة البشرة ويرمِّمها.

• يعمل على تهدئة البشرة ويمنع تهيجها، أو احمرارها.

ويمكنك أن تجدي السكوالين في كثير من مستحضرات العناية بالبشرة، كما أنه موجود في زيت كبد الحوت، وبنسبة ضئيلة في زيت الزيتون.

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