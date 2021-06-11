كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 07:48 مساءً - تبرز تسريحات الشعر القصير على قائمة صيحات الموضة والجمال التي تتناسب مع الأجواء الصيفية الحارة، بغض النّظر عن طبيعة شعرك إن كان مفروداً أم مجعداً، وخياراً دائماً لإطلالة جذَّابة وراقية. فيما يأتي، اختار لك، "الخليج 365.نت"، أجمل موديلات تسريحات الشعر القصير لتنعمي بإطلالة عصرية وجذّابة في الصيف.

موديلات تسريحات شعر قصير لصيف 2021

تسريحات شعر قصير لصيف 2021

إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر قصير لصيف 2021، التي تناسب جميع الإطلالات سواء النهارية الكاجوال أو الرسمية الكلاسيكية.



تسريحات شعر قصير مدرج مع الغرة الجانبية الطويلة

تسريحات شعر قصير مدرج مع الغرة الجانبية الطويلة لإطلالة عفوية

تُظهر هذه التسريحة ملامح وجهك الجميلة وتُبرز بمهارة كتفيك أيضاً. تسريحة عملية وأنيقة ولعلها من أكثر تسريحات الشعر المعتمدة التي تجمع بين العصرية والتألق، لإطلالة أكثر عفوية وحيوية من دون بذل أي مجهود. كما أنَّها تناسب جميع أشكال الوجه ومختلف ألوان الشعر.



تسريحة البوب مسحوبة إلى الخلف

تمنح هذه التسريحة الكثافة للشعر القصير

زيّني إطلالتك بستايل فرنسي ساحر وجذّاب، واستقبلي صيف 2021 بإطلالةٍ مميزة. تسريحة ناعمة جداً وعملية، تُبرز جمال شعرك القصير وتمنحه الكثافة والشكل الجذاب، والأهم أنَّها تُسلّط الضوء على لونه وحجمه، وتبرز جماله وجاذبيته، وستعطي وجهك جمال عفوي وإطلالة شبابية.

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تسريحات شعر قصير مموّج

تُعد هذه التسريحة من تسريحات الشعر القصير الأكثر رواجاً لصيف 2021

إستوحي إطلالتك من واحدةٍ من أكثر صيحات تسريحات الشعر رواجاً لصيف 2021، لتحصلي على إطلالة أنيقة وجذابة تليق بك. لعلّ أكثر ما يميز هذه التسريحة هو أسلوبها العصري والحيوي، وتتناسب مع تقسيمات الوجه المختلفة. يمكنك اعتمادها بالفرق الجانبي، لتحصلي على إطلالة شبابية.



تسريحات شعر البيكسي المجعدة

تسريحات شعر البيكسي المجعدة لإطلالة عصرية لافتة

يُمكنك أن تختاري هذه التسريحة لإطلالة عصرية وملفتة ومواكبة لأحدث صيحات الموضة. والأبرز في هذه التسريحة أنَّ الغرة تأتي أيضاً على الجانب بطريقة مجعدة لتُضيف لمسة مميزة، كما أنَّها من أفضل الستايلات التي تناسب الجميع، على اختلاف أشكال الوجه الممتلئ والمربع والطويل والنحيف جداً.



تسريحات شعر البيكسي بأسلوب ناعم

تسريحة شعر بيكسي بأسلوب ناعم لإطلالة عفوية في الصيف

تألقي بإطلالة عملية ومميزة في آنٍ معاً، وتحكمي بشعرك من دون التأثير على أسلوبك مع هذه التسريحة السريعة والعفوية التي تُضفي جمالاً ملفتاً على اختياراتك اليومية. كما تُعد الخيار الأمثل لصاحبات الوجه الدائري، وتُساعد على تقصير الوجه الطويل وإضفاء النعومة إلى ملامح الوجه المربع.



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