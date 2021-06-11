كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يونيو 2021 07:48 مساءً - يُفضل الكثير من الرجال اعتماد البدلات البيضاء في مختلف المناسبات والسهرات، خاصة خلال فصلي الربيع والصيف، نظراً لما تتمتع به من أناقة وجاذبية.

وفي هذا الألبوم، يقدم لك "الخليج 365.نت" أرقى تصاميم بدلات بيضاء للرجل لصيف 2021، من أشهر الماركات العالمية، لإطلالة أنيقة وجذابة:



بدلة بيضاء من برونيلو كوتشينيلي Brunello Cucinelli

بدلة بيضاء من برونيلو كوتشينيلي Brunello Cucinelli



إذا كنت تبحث عن إطلالة راقية وأنيقة، يُمكنك الاستعانة بهذا التصميم المميز لبدلة بيضاء من ماركة برونيلو كوتشينيلي Brunello Cucinelli، وهي مُصممة من بليزر طويل ذي 3 جيوب أمامية بأغطية، مع ياقة عريضة واثنين من أزرار الإغلاق باللون البني، أما البنطلون فجاء بتصميم كلاسيكي واسع.

ونُسق مع هذه البدلة، تيشرت مقلم باللون الأبيض ذي خطوط حمراء داكنة، مع ياقة سوداء، لإطلالة أكثر عصرية وأناقة بالبدلة البيضاء.

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بدلة بيضاء من بريوني Brioni

بدلة بيضاء من بريوني Brioni



لإطلالة أكثر بساطة، قدمت ماركة بريوني Brioni هذا التصميم الجذاب، لبدلة مُصممة من بليزر طويل وواسع جاء برقبة عريضة وجيبين أماميين على الخصر، مع اثنين من أزرار الإغلاق.

وصُمم بنطلون البدلة بتصميم واسع، فيما تم تنسيقها مع قميص أبيض، وحذاء من الجلد الأسود اللامع.

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بدلة بيضاء من Eleventy

بدلة بيضاء من Eleventy



لإطلالة أكثر عصرية بالبدلات البيضاء، قدمت ماركة Eleventy هذا التصميم المميز، لبدلة مُصممة من بليزر طويل بياقة عريضة و6 أزرار إغلاق باللون البني، مع جيوب عريضة وكبيرة على جانبي الخصر، و4 أزرار على أساور الأكمام.

وجاء بنطلون البدلة بتصميم واسع مع طية رفيعة على الكاحل، فيما صُمم القميص باللون الأوف وايت وجاء مُطبعاً بالورود باللون البني، وتم تنسيقه مع حذاء أنيق من الجلد البني.



بدلة بيضاء من كازابلانكا Casablanca

بدلة بيضاء من كازابلانكا Casablanca



لإطلالة كلاسيكية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من ماركة كازابلانكا Casablanca، لبدلة بيضاء مُصممة من بليزر بياقة عريضة مُزينة بخط رفيع أسود زين أيضاً حواف البليزر، كما تم تصميم جيوب أمامية على الخصر ذات أغطية كبيرة، مع اثنين من أزرار الإغلاق صُمما من اللؤلؤ باللون البيج.

وجاءت البدلة ببنطلون واسع أبيض، ذي كسرات أمامية، فيما تم تنسيقها مع تيشرت أبيض بأزرار إغلاق على الصدر من اللؤلؤ، سكارف على الرقبة بدرجات اللون الوردي والأخضر.

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