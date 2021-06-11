القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستعد الفنان الشاب محمد فراج لعقد قرانه اليوم على الفنانة بسنت شوقي، عقب قصة حُب استمرت لسنوات كُللت بالخطبة منذ عامين، قبل احتفالهما اليوم بالزواج.

أحدث ظهور لمحمد فراج وخطيبته بسنت شوقي قبل زفافهما بساعات (صور)

وارتبط اسم بسنت شوقي بـ محمد فراج منذ فترات طويلة، خاصة لظهورهما المُتكرر بالمناسبات والمهرجانات الفنية، قبل إعلان الخطبة التي جاءت على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة 2019، وعلى الفور تصدر الثنائي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عنهما، وعن موعد الزفاف، بالإضافة إلى السؤال المتكرر عن العروس بسنت شوقي.

ويرصد «هُن» في السطور التالية معلومات عن الفنانة الشابة بسنت شوقي.

من هي بسنت شوقي زوجة محمد فراج المنتظرة الليلة؟

- ولدت في القاهرة، ودرست إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

- بدأت مشوارها الفني عام 2011، بمسرحية «حكاوي التحرير».

- قدمت الأدوار الثنائية بجانب عدد من النجوم والنجمات منهم نيللي كريم في «سقوط حر» و«تحت السيطرة».

- شاركت في فيلم «أسرار عائلية»، ومسلسل «اسم مؤقت».

- عام 2011، التحقت بسنت بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين.

- شهد عام 2015 ظهور بسنت شوقي في «تحت السيطرة»، مع خطيبها محمد فراج.

- أشهر أدوارها مسلسل «سقوط حر»، وشاركت خلاله بشخصية مريضة نفسية.

ومن المشاهد التي جمعت بين الفنان محمد فراج وبسنت شوقي، في مسلسل «قابيل»، من خلال إحدى لقطات حفل زفاف الثنائي.

خطوبة محمد فراج وبسنت شوقي

الجدير بالذكر أنه في عام 2019، أعلن الفنان محمد فراج خطبته من الفنانة بسنت شوقي، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وحرص حينها «فراج» على الظهور برفقتها خلال افتتاح المهرجان، إذ أنها شاركت في بطولة ذلك الوقت في فيلم «لما بنتولد» الذي سيُعرض ضمن فعاليات المهرجان