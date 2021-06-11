أول فيديو من حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. طبلة ومهرجان شعبي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج «arabwoodtv» الفيديو الأول من زفاف الفنان محمد فراج، وخطيبته بسنت شوقي، حيث أظهر المقطع استعدادات الثنائي للزواج وعقد القران.

وأطلت «بسنت» بسترة ستان باللون الفاتح بعدما انتهت من وضع المكياج الخاص بالاحتفال، بينما ظهر «فراج» مرتديًا ملابس كاجوال «شورت وتيشيرت»، كما حرص على الطبل خصيصًا للأخيرة، بينما كانت أغاني المهرجانات الشعبية في خلفية المقطع.

خطوبة محمد فراج وبسنت شوقي

وفي عام 2019، أعلن الفنان محمد فراج خطبته من الفنانة بسنت شوقي، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وحرص حينها «فراج» على الظهور برفقتها خلال افتتاح المهرجان، إذ أنها شاركت في بطولة ذلك الوقت في فيلم «لما بنتولد» الذي سيُعرض ضمن فعاليات المهرجان.

من هي بسنت شوقي؟

- ولدت في القاهرة، ودرست إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

- بدأت بسنت شوقى، مشوارها الفني عام 2011، بمسرحية «حكاوي التحرير».

- بدأت بعدها تقديم الأدوار الثنائية بجانب عددا كبيرا من النجوم والنجمات منهم نيللى كريم، في «سقوط حر»، «تحت السيطرة».

- شاركت في فيلم «أسرار عائلية»، ومسلسل «اسم مؤقت».

- عام 2011، التحقت بسنت بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين.

- شهد عام 2015 ظهور بسنت شوقي في «تحت السيطرة»، مع خطيبها محمد فراج.

- أشهر أدوارها مسلسل «سقوط حر»، وشاركت خلاله بشخصية مريضة نفسية.

ومن المشاهد التي جمعت بين الفنان محمد فراج وبسنت شوقى، في مسلسل «قابيل»، من خلال إحدى لقطات حفل زفاف الثنائي.

رومانسية محمد فراج وبسنت شوقيودائما ما يحرص الثنائي على الظهور سويًا في المهرجانات والمناسبات الهامة، تعبيرًا عن حبهما لبعضهما البعض.

يذكر أن الفنان محمد فراج، شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل «لعبة نيوتن» الذي تم عرضه خلال دراما رمضان