ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل مجددا بصورة لها: ستخضع لجراحة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ الكثيرون يبحثون عنها عبر محركات البحث المختلفة، وذلك بعد نشرها صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي مرتدية زي العمليات خلال تواجدها في المستشفى، وعلقت عليها قائلة «صار موعد عمليتي.. دعواتكم».

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل نشر زينب فياض صورة لها على فراش المرض في أحد المستشفيات، والتي أعلنت من خلالها ابنة هيفاء وهبي عن إجراءها عملية جراحية، كالتالي:

ابنة هيفاء وهبي تجري جراحة

وعقب نشرها لتلك الصورة وهذا التعليق الذي لم توضح من خلاله ما هي العملية التي تقوم بإجراءها، أخذ الكثيرون يبحثون عنها على محركات البحث، رغبة منهم في معرفة العملية التي تقدم عليها.

وعلق الكثير من المتابعين لها على موقع «إنستجرام» على صورتها تلك، متمنيين لها الشفاء، وتساءل الكثير منهم عن سبب إجراءها عملية جراحية، معبرين عن حزنهم على ما أصابها، ولكن على الجانب الآخر زعم الكثير منهم أن تلك العملية هي مجرد عملية جراحية لتجميل الأنف، وعلق آخرون متساءلين عن سبب إجراءها لعملية تجميل بالأنف، رغم أن أنفها صغيرة.

خلاف بين هيفاء وهبي وابنتها استمر لسنوات

تزوجت الفنانة هيفاء وهبي من رجل الأعمال نصر فياض عام 1990، واستمر زواجهم لمدة 8 سنوات، أنجبت فيها ابنتها زينب، وانفصلت عنه 1998، رغبة منه في الابتعاد عن الشهرة والأضواء، وخلال تلك المدة الزمنية، قاطعتها ابنتها زينب، التي أنجبتها وهي تبلغ من السن 17 عاما عام 1993، ليكون سن ابنتها في الوقت الحالي 28 عاما، وكانت قد صرحت ابنة هيفاء وهبي في تصريح سابق لها أنه تصالحت مع والدتها.