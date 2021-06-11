"مايو محظوظ وفبراير أكثر سعادة".. كيف يؤثر شهر ميلادك على صحتك وشخصيتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الأشخاص الذين ولدوا في شهر مايو يميلون إلى أن يكونوا متفائلين، بينما أولئك الذين ولدوا في نوفمبر يميلون إلى أن يكونوا متشائمين.

وحاول العديد من الباحثين فهم مدى الاختلاف الذي يمكن أن يعتمد عليه المرء بناءً على الموسم والشهر الذي ولد فيه، وتقول إحدى الدراسات إن موسم وشهر ميلادك قد يؤثران على شخصيتك ومهاراتك وصحتك أيضًا، حسب ما جاء في موقع "brightside" الأمريكي.

-شهر يناير:

إذا ولدت في يناير، فأنت أكثر من مجرد مولود في فصل الشتاء، وتميل إلى ممارسة مهنة الطب أو تحصيل الديون أو رياضي.

ومن المرجح أن يصبحوا مواليد هذا الشهر مبدعين ومشهورين، وتميل صحتك إلى أن تكون أفضل من المتوسط وربما تكون محميًا من معظم المشكلات، وليس فقط أمراض القلب والأوعية الدموية.

- شهر فبراير:

يميل الأطفال المولودون في فبراير إلى أن يكونوا أكثر سعادة في حياتهم وحياتهم المهنية، وشهر فبراير هو أيضًا شهر الإبداع وقد تتبع مسارًا وظيفيًا كفنان وحتى تصبح شخصًا مشهورًا، وعندما يتعلق الأمر بالصحة، فأنت محمي إلى حد كبير من الأمراض بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لديك بعض الحماية ضد الأمراض العصبية وكذلك أمراض الجهاز التنفسي والتناسلية.

- مارس:

إذا كنت قد ولدت في هذا الشهر، فمن المحتمل أنك تبحث عن الجانب الأكثر إشراقًا من الحياة، أيضًا، قد يتعرض معظم الأشخاص الذين ولدوا في الربيع لفرط التذكر، ما يعني أنهم دائمًا في حالة مزاجية جيدة وإيجابية، وعندما يتعلق الأمر بالصحة، قد يحتاج مواليد مارس إلى مراقبة نظام القلب والأوعية الدموية لديهم.

- أبريل:

تمامًا كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين ولدوا في شهر مارس، يميل أطفال أبريل إلى أن يكونوا أكثر إيجابية مقارنة بالأشخاص الذين ولدوا في الشتاء والصيف والخريف.

وعندما يتعلق الأمر بالوظيفة، يمكن لأطفال أبريل أن تتاح لهم الفرصة للاختيار من بين فرص وظيفية مختلفة، كما أن لديهم حماية جيدة جدًا من المشكلات الصحية العامة بالإضافة إلى ذلك، لديك فرصة منخفضة للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

- مايو:

إذا كنت قد ولدت في مايو، فقد تعتبر نفسك الأكثر حظًا، كما يبدو أن معظم الأشخاص الذين ولدوا في هذا الشهر، كما أن مواليد هذا الشهر يحتاجوا إلى التركيز على مهنة واحدة لأن خياراتهم مفتوحة على مصراعيها، والشيء نفسه ينطبق على الصحة، مواليد مايو بشكل عام ليسوا عرضة لأي أمراض عالية الخطورة ولديهم حماية شاملة عالية ضدها، ومع ذلك، وفقًا للدراسات، على الرغم من أنهم متفائلون، إلا أنهم معرضون أيضًا للاكتئاب.

-شهر يونيو:

مع كل المشاعر الإيجابية التي يتمتع بها مواليد مارس وأبريل ومايو، فإن مواليد يونيو يتمتعون بها أيضًا، ومع ذلك، فهم أكثر عرضة لتقلبات المزاج

ومن الناحية الصحية ، قد تكون هناك مخاطر طفيفة في الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، لكن أطفال يونيو يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام، بالإضافة إلى أنه قد يكون لديك بعض الحماية من الأمراض التناسلية.

- يوليو:

إذا كنت قد ولدت في شهر يوليو، فقد يكون لديك القدرة على تنظيم حياتك العاطفية والتحكم في عدوانك، وعندما يتعلق الأمر بالمواهب، فإن معظم مواليد يوليو لديهم جانب فني.

وعندما يتعلق الأمر بالصحة، قد يكون لديك حماية ضد الصحة الإنجابية والصحة العامة، بالإضافة إلى ذلك، قد تدخل النساء المولودات في يوليو سن البلوغ في وقت لاحق قليلاً في الحياة.

- أغسطس:

وفقًا للإحصاءات، تُظهر البيانات أن معظم الأشخاص الذين يولدون في أغسطس يكونون متفائلين وإيجابين.

- سبتمبر:

الأشخاص الذين ولدوا في الخريف لديهم مستويات منخفضة بشكل عام من الاكتئاب، ولكن إذا كنت قد ولدت في سبتمبر، فقد تجد نفسك تقاوم هذا وتنجح رياضيًا.

كما أن مواليد سبتمبر معرضون لخطر متوسط للإصابة بالأمراض ولكن لديهم فرصة أكبر للإصابة بالربو ولديهم بعض الحماية ضد أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

- أكتوبر:

تمامًا مثل الأشخاص الذين ولدوا في سبتمبر، فإن مواليد أكتوبر يكونون رائعين بشكل عام في الرياضة، وفي الواقع، في حين أن معظم الأشخاص الذين ولدوا في الخريف طوال القامة، فإن أولئك الذين ولدوا في منتصف أكتوبر قد يكونون أطول.

وإذا كنت ممن ولدوا في أكتوبر، فقد تزداد فرصة إصابتك بالأمراض بشكل عام، ومع ذلك، قد تكون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- نوفمبر:

يميل المولودون في الخريف، بما في ذلك شهر نوفمبر، إلى التركيز بشكل مفرط إلى جانب انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، فقد يمنحهم هذا ميزة في حياتهم عند الوصول إلى أهدافهم، كما أنهم يميلون إلى أن يكونوا أكبر عدد من المتشائمين.

والأشخاص الذين ولدوا في نوفمبر، مقارنة بالأشخاص المولودين في شهور أخرى، لديهم مخاطر أكبر للإصابة بالحالات العامة، وخاصة الجهاز التنفسي، ولكن قد يكون لديهم أكبر حماية ضد أمراض القلب والأوعية الدموية، وأيضًا، يبلغ اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ذروته بين مواليد نوفمبر.

- ديسمبر:

إذا كنت قد ولدت في ديسمبر، فقد تكون من أندر الأشخاص في العالم، خاصة إذا كان عيد ميلادك في الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين من الشهر، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمزاج، فأنت لا تغضب بسهولة وأنت أكثر ثباتًا مقارنة بالأشخاص الذين ولدوا في الصيف، كما أن مواليد هذا الشهر قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بأمراض الإنجاب، لكنك تميل إلى التمتع بصحة عامة جيدة.